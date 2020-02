Hierbij de wedstijduitslagen van de donderdag 6 februari. In de jongens U-19 klasse kwamen Ruckers en De Arend tegen elkaar uit. De Arend won de wedstrijd met een score van 68-89 (31-46). In deze ontmoeting was Alison Engelhart van Ruckers de topscorer, hij maakte een totale score van 29 punten. Enzo Zeefuik van De Arend maakte 21 punten. In deze klasse kwamen ook Finabank Koi Carper en De Schakel tegen elkaar uit, de jongens van De Schakel dolven het onderspit met een score 102-57 (51-29). Donnovan Rellum was de topscrorer met 31 punten. In de HR speelde Finabank Koi Carper tegen De Schakel, maar in deze klasse keerde het munt voor Koi Carper, ze verloorde de wedstrijd met 77 – 57(28-41). Maikel Doest maakte 18 punten voor Koi Carper. In de Heren Hoofd klasse was het weer een winst voor Finabank Koi Carper, die tegen Yellow Birds uitkwam. Koi Carper won de ontmoeting met 68-61 (34-23). Chaief Wielingen van Yellow Birds was de topscorer met 18 punten op zijn naam.