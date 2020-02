Ons land is afgelopen dinsdag met de goedkeuring van 40 assembleeleden, toegetreden tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van ’s-Gravenhage betreffende de Internationale Inschrijving van Tekeningen of Modellen van Nijverheid. Nu is het mogelijk voor Surinaamse ondernemers om hun intellectueel eigendom ook internationaal te beschermen. Vooral personen die zich toeleggen op handnijverheid, zullen hiervan goed gebruik kunnen maken en profiteren van hun ontwerp. De toetreding tot de akte is een voorloper op de goedkeuring van de Wet Intellectueel Eigendom, die volgens planning in februari af moet zijn en voor goedkeuring naar het parlement moet worden gestuurd.

Voorzitter van de commissie van rapporteurs, Amzad Abdoel (NDP), zei voorafgaand aan de goedkeuring voor het toetreden tot de akte, dat er reeds geruime tijd een Wet Intellectueel Eigendom in de maak is. De bedoeling van de wet is om te voorkomen dat derden intellectuele eigendommen van anderen kunnen namaken en gebruiken teneinde te kunnen profiteren zonder daarvoor goedkeuring van de rechtmatige belanghebbende te hebben.

Ook biedt deze wet de belanghebbenden de mogelijkheid te verdienen aan hun intellectueel eigendom. Daarnaast heeft deze wet als doel het stimuleren van innovatie waarmee de werkgelegenheid kan toenemen. Abdoel wilde weten welk voordeel Suriname met de ratificatie van het verdrag zal hebben, aangezien de Wet Intellectueel Eigendom nog niet rond is.

Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), zei dat het beleid van HI&T erop gericht is intellectueel eigendom als instrument te hanteren om innovatie, ondernemerschap en creativiteit te stimuleren, welke uiteindelijk moet leiden tot industriële en economische ontwikkeling. Om deze zaken te stimuleren, heeft het Bureau Intellectueel Eigendom van het ministerie, de ontwerpwet Intellectueel Eigendom en de toetreding tot de Akte van Genève gedirigeerd. Volgens Tsang zal de ontwerpwet na ratificatie van het verdrag, spoedig naar het parlement gestuurd worden. HIj deelde mee dat het ministerie nog bezig is met de juridische en technische screening. Het verdrag biedt volgens de minister de mogelijkheid voor bescherming van een ontwerp in meerdere landen. Ook wordt de procedure tot de bescherming in deze landen vergemakkelijkt. “Anders zou iemand zich afzonderlijk bij meerdere kantoren moeten gaan registeren”, zei Tsang.

Als economische voordelen voor Suriname, noemde Tsang het stimuleren van innovatie en creativiteit in Suriname doordat de toegang tot de buitenlandse markten voor de lokale industrie en lokale ontwerpers wordt vergemakkelijkt alsook de bevordering van het toerisme. Carl Breeveld (DOE) voerde aan dat dit verdrag te maken heeft met het cultuurbeleid van ons land. Hij gaf aan dat Suriname een grote achterstand heeft op dit gebied. Het kan volgens hem niet dat we altijd praten over onze rijke cultuur, maar tegelijkertijd heel weinig middelen daaraan besteden. Hij wilde weten wat er gaat veranderen als het verdrag wordt geratificeerd. Breeveld bracht in dit kader ook de ontruiming van kunstenaar Marcel Pinas uit zijn atelier naar voren. Pinas was juist bezig kunst internationaal op de kaart te zetten. Tsang gaf aan dat het cultuurbeleid onder het ministerie van Onderwijs valt en verwees de vragen en opmerkingen naar de onderwijsminister.

De Akte van Genève is op 2 juli 1999 tijdens een vergadering van de conferentie van de World Organization on Intellectual Property (WIPO). De akte trad op 23 december 2003 in werking. Het Haags systeem voor de Internationale Inschrijving van Tekeningen of Modellen is gebaseerd op de overeenkomst van ‘s-Gravenhage betreffende de Internationale registratie van Tekeningen of Modellen van Nijverheid van 6 november 1925. Dit systeem is in het leven geroepen om inschrijvingsformaliteiten te vereenvoudigen en kosten te besparen. Een internationale inschrijving heeft dezelfde rechtsgevolgen als een inschrijving die rechtstreeks zou worden verricht in elk geval van de door de aanvrager aangewezen staten. Het systeem wordt beheerd door WIPO, dat ook het register bijhoudt. De overeenkomst is samengesteld uit drie verdragen, waarvan twee nog in werking zijn. Een verdragsluitende partij kan tot een of beide akten toetreden.

-door Priscilla Kia-