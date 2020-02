Cambio Chotelal, die US-dollars van de Centrale Bank van Suriname kreeg, zou naar verluidt gisteren gesloten zijn. Naar de redactie vernomen heeft, zou de cambio niet over US-dollars beschikken. Volgens een persoon (naam bekend bij de red.) berust dit niet op waarheid. Ook zou de cambio dagelijks normaal geopend zijn. VHP-parlementariër Asiskoemar Gajadien zegt in gesprek met de krant, eveneens dat de cambio normaal open is. “Project Chotelal mag niet mislukken, als de Naschoolse Opvang. Dit had de president zelf bekendgemaakt. De president gaat Chotelal niet in de steek laten, omdat dit een misleidingsproject van ze is. Dit is een verkiezingsstunt, om de samenleving en één cambio van goedkope dollars te voorzien. Dit is volksmisleiding”, zegt Gajadien. Volgens Gajadien moet er nu wel een duidelijke verklaring komen, hoeveel van de verdwenen kasreserve in dit project is gestopt. Ook geeft hij aan dat het financieren vanuit de regering zal doorgaan en dat het volk moet opkomen om dit te stoppen. “De roof vanuit de regering zal voortgaan en als het volk een halt hieraan wil hebben, moet het nu opkomen”, aldus Gajadien.