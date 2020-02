De helikopterpiloot en ondernemer Vishaal Ganesh, is dinsdagavond omstreeks 11.00 uur op zijn woonadres aan de Abadoesrtraat aan de dood ontsnapt toen er maar liefst dertien kogels werden afgevuurd op zijn wagen die in de garage stond. Ganesh zou net van huis vertrekken en zijn auto stond al klaar voor vertrek, toen hij besefte dat hij zijn telefoon in de woning was vergeten. Hij ging de woning weer binnen waarna kort daarop er vanuit een zwart gelakt voertuig dat voor zijn woning was gestopt, werd geschoten. De plegers van de moordaanslag gingen er vermoedelijk vanuit dat Ganesh reeds in het voertuig had plaatsgenomen, waarna er werd geschoten. Gezien de kogelinslagen is het duidelijk dat het hier ging om een regelrechte aanslag op het leven van de ondernemer. Ganesh wordt al sinds december van het vorige jaar met de dood bedreigd en heeft naar verluidt, het vermoeden dat de bedreigingen uit de hoek van de grensoverschrijdende misdaad komen. Ganesh zou in het verleden medewerking hebben verleend aan de justitie bij het ontmantelen van activiteiten die nauw verbonden zijn aan de drugshandel.