De voorzitter van de Vereniging Surinaamse Winkeliers (VSW), Raymond Hasnoe, zegt in gesprek met De West, dat door de koersschommelingen, de hele economie in de war is. Doordat de koersen fluctueren, weten de kleine winkeliers volgens Hasnoe, niet meer hoe zij controle moeten houden op de prijzen van hun goederen. “Er was sprake van stabiliteit, in alle rust konden de winkeliers zaken doen met importeurs. Maar nu zien wij dat het heel chaotisch begint te worden”, zegt Hasnoe.

Hij geeft aan dat consumenten de kleine winkeliers begrijpen en dat zij zelfs meewerken, omdat zij ook weten wat zich afspeelt in de economie. “Wij als winkeliers zijn elke dag rechtstreeks in contact met de consument.”

Hasnoe zei dat de winkeliers verplicht zijn zich te houden aan de wettelijke winstmarge van maximaal 20 procent als het gaat om levensmiddelen. “De winkeliers verdienen dan gemiddeld een winst van 12 procent op de producten.

Hasnoe stelt dat winkeliers hierdoor ook lang met hun producten komen te zitten en daardoor lijdt de winkelier verlies. ‘’Dit is een groot verlies voor deze ondernemers, ze moeten ook letten op hun uitgaven’’, zegt Hasnoe. De koopkracht is volgens hem al jaren chronisch afgenomen, met als gevolg dat importeurs minder importeren, omdat zij de goederen niet kwijt kunnen. “Voor de meeste winkeliers is het draaien op break-even (is een situatie waarin een bedrijf geen winst en geen verlies maakt) niet te bepalen voor het totale assortiment, omdat er een grote verscheidenheid aan artikelen verkocht moet worden”, zegt Hasnoe. Doordat importeurs minder inkopen, is de keuze in de winkels ook beperkt. “Het goedkoopste levensmiddel wordt het duurste, waarbij wij genoodzaakt zijn één soort product op te kopen”, zegt Hasnoe.

De voorzitter is van mening dat politieke onrust, de grootste rol speelt in de economie. “Wij blijven ondanks de verhoogde koersen, toch dezelfde prijzen hanteren.” Hij gaf aan dat de vaste lasten van de winkeliers, hierdoor nog zwaarder zullen worden. De stroomprijs is een van de zaken die volgens hem een enorme drukt legt op het budget van deze groep. “Er is dus geen sprake van prijsopdrijving, maar van prijsverhoging”, aldus Hasnoe.

-door Naomi Gill-