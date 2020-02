Robert Gray van Trikt, ex-governor van de Centrale Bank van Suriname, is vanmorgen door de afdeling Fraude van de politie, in verzekering gesteld. De in verzekeringstelling van Van Trikt zou op last van de procureur-generaal (PG) zijn geschied. Zijn raadslieden, John Kraag en Irvin Kanhai, mogen Van Trikt op last van de PG momenteel niet spreken, zo wordt gemeld. Vanaf het begin van deze week is een strafrechtelijk onderzoek tegen Van Trikt aangevangen, nadat de leiding van de Centrale Bank van Suriname, een strafklacht tegen de ex-governor had ingediend. Naar verluidt zijn ook de huidige directieleden van de Bank en de regeringscommissaris door de politie gehoord. Van Trikt wordt ervan verdacht oneigenlijke contracten met een Belgisch consultantskantoor te hebben afgesloten en miljoenen in vreemde valuta aan dit kantoor hebben overgeboekt. Ook zou hij zonder fiat van andere autoriteiten binnen de Bank, kostbaar vastgoed in vreemde valuta hebben gekocht. Eveneens wordt hem verweten twee peperdure auto’s te hebben gekocht en de betalingen op oneigenlijke manier binnen de moederbank te hebben afgewikkeld. Bij de aankoop van deze voertuigen zou er zelfs sprake zijn geweest van overfacturering bij de aankoop en onderfacturering bij de import. Onder zijn beheer als governor van de Centrale Bank, is er voor zeker 100 miljoen dollar aan de door de commerciële banken aan de moederbank toevertrouwde valutakasreserves weggemaakt en naderhand werd onthuld, dat die door de overheid ter aankoop van basisgoederen en het doen van andere zogenaamd noodzakelijke overheidsuitgaven, waren besteed. Het is niet duidelijk of de oud-governor voor wat betreft de verdwenen kasreserves, volledig en alleen als schuldige zal worden vervolgd.