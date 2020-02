Naar aanleiding van de komst van Russisch materieel naar Suriname, heeft de VHP gemeend de president in een brief te vragen naar duidelijkheid over de samenwerking tussen de regering van Suriname en Rusland. De brief van de VHP luidt als volgt: Geachte President, Door tussenkomst van de voorzitter van De Nationale Assemblée, krachtens artikel 86 van het Reglement van Orde, benaderen wij u met het volgende. De komst van Russisch militair materieel naar Suriname is voor de VHP aanleiding om (opnieuw) opheldering te vragen aan de regering over de samenwerking met Rusland. Vorig jaar werden we al voor voldongen feiten geplaatst door het bezoek van de Russische Minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Daarna moesten we via het Russische persbureau Itar-Tass horen, dat er onder de diverse overeenkomsten tussen Suriname en Rusland, ook een militaire samenwerkingsovereenkomst was gesloten. Een zaak van groot nationaal en internationaal belang, die zonder debat met DNA is gedaan. Los van alle geopolitieke consequenties, is het zorgwekkende dat er vlak voor de verkiezingen, nu opeens Russische helikopters naar Suriname zijn gebracht. De VHP-fractie in De Nationale Assemblée wil gaarne antwoord op de volgende vragen: 1. Is de helikopter voor de Staat of privépersonen? 2. Is het een geleased of geschenk of is het gekocht, indien zo, tegen welk bedrag? 3. Heeft het te maken met de verkiezingen? Zo ja welke rol speelt deze helikopter daarin? 4. Of zijn deze heli’s bestemd voor inzet naar Venezuela, met als basis Suriname? Zo ja welke bestemming? 5. Is het geld van CBvS gebruikt voor deze helikopter? De VHP vindt het opmerkelijk dat dergelijk militair materieel vier maanden voor de verkiezingen, naar Suriname wordt gebracht. Het aangaan van zulke militaire samenwerking heeft impact, zowel nationaal, regionaal als in geopolitiek opzicht. De VHP verwacht snel duidelijkheid van de regering en eist een fundamenteel debat over het buitenlands beleid van de regering. Wij zien gaarne uw beantwoording op gestelde vragen zo spoedig mogelijk tegemoet. Hoogachtend, Dhr. Mahinderkoemar Jogi Dhr. Jitendra Kalloe Mw. Krishnakoemarie Mathoera Dhr. Riad Nurmohamed