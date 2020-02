De onrust op de valutamarkt is aanmerkelijk toegenomen door al hetgeen zich heeft voltrokken op de Centrale Bank en het verdwijnen van 100 miljoen dollar kasreserves, 100 miljoen termijndeposito’s en een bedrag van 42 miljoen dollar swaps en vrije deviezen en het daarbij plotselinge ontslag van de governor Robert Gray van Trikt die naar de mening van velen, deels verantwoordelijk is voor dit enorme schandaal binnen de Moederbank in het bijzonder en onze financiële sector in het algemeen. Van Trikt is schuldig, maar het wordt steeds duidelijker, dat niet alleen deze ex-governor schuldig is geweest aan het op grote schaal aantasten van de kasreserves, die vorig jaar mei door de commerciële banken onder zware druk werden ondergebracht bij de Centrale Bank. De regering Bouterse en in het bijzonder haar minister van Financiën, moeten hebben afgeweten van het aanwenden van een deel van de kasreserves van de commerciële banken, terwijl ze daar op geen enkele wijze aan mochten komen. De vermoedens zijn ook uitgekomen, dat dollars uit de Centrale Bank werden gehaald onder Van Trikt en geleverd aan de cambio van Chotelall om die weken achtereen voor een lagere koers aan de man te brengen. In De Nationale Assemblee kwam dat gisteren duidelijk naar voren en is het voor velen nu duidelijk dat deze dollars ook uit de kasreserves van de commerciële banken zijn geplukt, hetgeen als pure diefstal mag worden aangemerkt. Het is dan ook niet vreemd dat deze cambio, “zijn” (?) dollars niet meer voor een kunstmatig laag gehouden koers zal kunnen verkopen en daarmede het spelletje van de regering met een cambio ten koste van gelden van de gemeenschap is uitgespeeld en nu helemaal bevestigd in De Nationale Assemblee. Uit alles blijkt nu, dat de regering er niet voor heeft geschroomd het geld van de gemeenschap te stelen om daar via een cambio mooi weer mee te spelen. De corruptie en fraude wederom gepleegd door deze regering, druipt er hier weer nadrukkelijk af. Wat nu steeds transparant geworden is, is dat de regering dacht op een populistische wijze, de schijn wederom op te wekken, dat er toch nog voldoende dollars in het land aanwezig waren en die te verkrijgen waren bij de cambio van Chotelall. Ondertussen werden hiertoe de kasreserves van de commerciële banken geplunderd, totdat dit misdrijf eind vorig jaar en begin van de maand januari, aan het licht kwam. Van Trikt werd gelijk voor de haaien geworpen en twee auto’s een aankoop van onroerend goed en betaling van een consultantscontract, werden als het grootste misdrijf van de ex-governor aangemerkt. Ook zou hij alleen schuldig zijn aan de plundering van de kasreserves. Dat gelooft momenteel niemand meer en het is zaak dat alle schuldigen worden geïdentificeerd en zichtbaar gemaakt, aan de gemeenschap getoond, waarna eventuele vervolging niet mag uitblijven. We zijn ervan overtuigd dat Hoefdraad van al deze malversaties en in het bijzonder van het op grove wijze aanspreken van de kasreserves, op de hoogte was en ook daarvoor zijn fiat heeft verleend. En terwijl dat nu allemaal naar buiten komt, stijgt de onrust op de valutamarkt tot grote hoogten en gaan de wisselkoersen gestaag mee. Deze tendens dreigt het gehele economische verkeer te ontregelen en brengt veel personen en instanties in grote problemen. Tot overmaat van ramp is het nu een gegeven, dat er aanhoudend monetair wordt gefinancierd om het overheidstekort nog enigszins te kunnen dekken. We zijn weer in dezelfde ellende van de ‘revo’ 1980-1987 en de regering Wijdenbosch 1996-2000 beland, toen onze nationale munt, de gulden, door onder meer de monetaire financiering ook totaal waardeloos werd gemaakt ten opzichte van de dollar en de Nederlandse gulden. De onrust neemt met de dag toe, vooral omdat er onvoldoende dollars beschikbaar zijn en de vraag verder is toegenomen. Ook zijn er nu opnieuw valutaspeculanten die hun slag in deze penibele situatie trachten te slaan door de dollars vast te houden, of voor een hogere koers aan te bieden. De mensen die huurpenningen aan het einde van de maand in euro’s of dollars moeten afstaan, zijn nu in nog grotere problemen beland. De wisselkoersen worden allang niet meer door een Centrale Bank die op zwart zaad zit, bepaald, maar door de cambio’s en andere geldhandelaren die in het geniep opereren. Onze munt is dan wel niet officieel gedevalueerd, maar de koersen geven wel aan dat de SRD zwaar wordt afgewaardeerd en dat allemaal wegens het beleid van deze regering en de door haar gezochte heilloze weg van de monetaire financiering. De monetaire voorraden in Suriname zijn op dit moment zwaar onvoldoende om de economie op een verantwoorde wijze goed draaiende te houden en de doorsnee burger zijn vertrouwen in de nationale munt is tanende en daarom tracht men nu zichzelf in te dekken door de aankoop van vreemde valuta en misschien zelfs goud. En terwijl de wisselkoersen dagelijks stijgen, verarmt de totale samenleving steeds verder en wel in rap tempo. Tot op heden blijft de regering Bouterse muisstil, behalve dan het voor de oppositie in De Nationale Assemblee nietszeggende betoog van haar minister van Financiën, gisteren. Het schandaal rond de geplunderde kasreserves zal zeker enorme consequenties hebben voor Bouterse en zijn NDP bij de verkiezingen van mei aanstaande. De schade die de partij door dit uitgelekte schandaal thans ondervindt, is naar de mening van velen, niet te overzien en zal haar op 25 mei opbreken. Wat voor iedereen glashelder is, is dat de wisselkoersen thans in een vrije val zijn beland en dat de overheid helemaal geen mogelijkheid schijnt te hebben, die te stuiten. Nog verder graaien in de monetaire reserves van de Centrale Bank zal alleen de SRD totaal verzwakken en waardeloos maken. De regering dient te weten dat ze dit land onmogelijk kan loodsen in de richting van Venezolaanse toestanden met hyperinflatie, gepaard gaande met onbetaalbare prijzen.