Managing Director en Chief Executive Officer van Staatsolie, Rudolf Elias, heeft gisteren uitgebreid gesproken tijdens de conferentie ‘Spotlight on Energy’, over de enorme voordelen die komen aan het ein-de van het jaar. ‘Spotlight on Energy’ is een jaarlijkse energieconferentie in Trini-dad en Tobago, georganiseerd door de Energy Chamber van het land. ‘’Het blok is groter dan Trinidad en Tobago’’, zei Elias, terwijl hij een kaart van Blok 58 en andere omliggende blokken liet zien. Hij gaf aan, dat het dichtbij de zestien ontdekkingen van Ex-xonMobil in het Stabroek-blok ligt. ‘’Staats-olie bevindt zich in een zeer interessante tijd’’, zei de directeur. Suriname zal volgens hem honderden miljoenen dollars kunnen verdienen door bonussen te ondertekenen voor de ondiepe waterblok(ken). Het bedrijf is al begonnen om dit voor zijn blokken te doen sinds ExxonMobil zijn voortdurende risicovermindering van het Guyana-Surina-me-bekken. Om nog meer kansen te benutten, heeft het bedrijf een groot oppervlak van ondiep water voor de kust van Surina-me bestudeerd, waarvoor er enorm veel data zijn verzameld. ‘’In het geval van Suriname zei de CEO van Staatsolie, dat het areaal al een zeer aantrekkelijke be-stemming is geworden. Daarom zal het be-drijf de inzet proberen te verlagen. Elias voegde eraan toe dat het bedrijf niet volledig uitverkocht zal zijn, maar dat het ernaar zal streven om joint ventures met geïnteresseerde partijen te vormen. “We willen het ergens in de tweede helft van 2020 op de markt brengen”, zei Elias. Het ‘Staatsolie Study Area’ wordt genoemd en het grote areaal kan worden opgesplitst in verschillende blokken. Het bevindt zich in de buurt van bepaalde hotspots die door Elias zijn geïdentificeerd, waaronder het Stabroek-blok, Apache-blok 58 en een groot brongesteente waarvan Suriname denkt dat het het heeft geïdentificeerd. Total stemde bijvoorbeeld in om Apache USD 100 miljoen te betalen voor een belang van 50 procent in Blok 58. Dat komt neer op meer dan vijf keer de schamele USD 18 miljoen die Guyana van ExxonMobil afnam voor het Stabroek-blok van 6,6 miljoen hectare. De kansen van Suriname houden daar niet op. Elias onthulde dat Apache meer dan 50 boorbare vooruitzichten in Blok 58 heeft geïdentificeerd. Andere oliemaatschappijen bereiden zich ook voor op het boren in andere Suriname-blokken. De Amerikaanse oliegigant Kosmos Energy, bereidt zich voor op het boren in het blok onmiddellijk ten noorden van de recente ontdekking van Apache. Het Britse bedrijf Tullow Oil, is volgens Elias, van plan tegen het einde van het jaar, te boren in een afgelegen offshore blok, verder op zee. Petronas, een Maleisi-sche oliemaatschappij, zoekt partners om ook in Suriname zijn geluk te beproeven. “We hebben een heel opwindend jaar voor de boeg”, zei Elias. (Bron: https://www.kaieteurnewsonline.com/2020/02/04/suriname-poised-to-bag-hundreds-of-usmillions-in-signing-bonuses/)