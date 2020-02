De Centrale Bank is er dezer dagen toe overgegaan, muntbiljetten in omloop te brengen. Deze coupures hebben dezelfde waarde als de munten van SRD 1,- en SRD 2.50,- die samen met munten lager in waarde, enorm schaars zijn geworden en bij vooral de detailhandel voor grote problemen zorgen. Het gebrek aan wisselgeld in munten moest daarom zo snel als mogelijk opgevangen worden en dat is nu gedaan door de muntbiljetten vrij te geven. Reeds in 2004 bij de introductie van de SRD, deelde governor André Telting ons mede, dat er voor een nieuwe munteenheid was gekozen, omdat het vertrouwen in de Surinaamse gulden totaal was weggevallen onder het bestuur van governor Henk Goedschalk tussen 1996-2000. Bovendien was het zo, dat er zwaar monetair was gefinancierd door Goedschalk en de biljetten van de Surinaamse gulden met drie nullen waren gedrukt bij Thomas de la Rue in Groot Brittannië, Canadian Bank Note Company (Canada) en bij de Koninklijke Joh., Enschede in Nederland, waarvan de rekeningen niet waren betaald. Telting verduidelijkte, dat die rekeningen eerst moesten worden voldaan in harde valuta, alvorens weer een beroep kon worden gedaan op de drie bedrijven om de nieuwe munt, de Surinaamse dollar, te kunnen introduceren. Pas na vier jaar kon dat plaatsvinden en kreeg Suriname een nieuwe munt, de dollar, en werden de drie nullen die nog voorkwamen op de oude gulden, op de SRD geschrapt. Bovendien was het zo, dat de oude munten die er toen nog waren, weer konden worden gebruikt als wettig betaalmiddel en wisselgeld. Voor bepaalde mensen die de munten als spaarpenningen hadden opgepot, leverde dat groot voordeel op. De Koninklijke Joh. Enschede, werd toen door Telting gevraagd, ook een voorraad muntbiljetten te leveren die in de kluizen van de Centrale Bank werden achtergehouden en indien nodig, op een verantwoordelijke wijze zouden worden geïntroduceerd zonder dat er sprake zou kunnen zijn van monetaire financiering. Nu, dus 15 jaar later, heeft de Centrale Bank besloten de voorraad aan muntbiljetten die door Andrïé Telting was aangehouden, deels in roulatie te brengen. Natuurlijk is deze handeling ook een manier om monetair te financieren en dat dient een ieder goed te begrijpen. Ook dient gelijk de vraag gesteld te worden, wat er met de vele munten c.q. het wisselgeld is gebeurd. Ingewijden zijn van mening dat een deel van de munten is omgesmolten, omdat het metaal meer waarde heeft dan de thans reële geldwaarde die aan devaluatie onderhevig is en ook dat bepaalde mensen, de munten gewoon sparen en niet gelijk weer afstaan. Het introduceren van de muntbiljetten zal er zeker niet aan bijdragen dat het vertrouwen in de SRD zal toenemen. De doorsnee burger zal heus wel begrijpen, dat met de introductie van de muntbiljetten, de geldschepping in een verhoogde versnelling is gesteld, hetgeen een zeer negatieve verdere invloed zal hebben op de wisselkoersen voor de dollar en de euro.