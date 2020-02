Er komt een strafrechtelijk onderzoek tegen de ex-governor van Centrale Bank, Robert van Trikt. Dit naar aanleiding van de verdwijning van de 100 miljoen US-dollar uit de kasreserve. Enkele personen, waaronder DA’91-voorzitter Angelic del Castilho en Xaviera Jessurun, hebben vanochtend een strafklacht ingediend tegen Van Trikt. “Ik vind het belangrijk dat er een strafrechtelijk onderzoek is gestart, maar Van Trikt heeft de documenten niet zelf getekend. Hij heeft de opdracht van ergens meegekregen. Er speelt meer in deze zaak, men verwijt Van Trikt, omdat hij de hoofdverantwoordelijke is bij de Moederbank”, zegt VHP-parlementariër Mahinder Jogi, desgevraagd. Ook NPS-voorzitter Gregory Rusland gaf zijn mening over dit onderzoek: “Hoefdraad heeft een dikke vinger in de pap, het is namelijk zo dat het ministerie eerst een voorstel doet dat de governor dan moet uitvoeren. Dus er is een op-drachtgever geweest, Van Trikt had juist corrigerend moeten optereden.” Volgens hem is het aanspannen van een rechtszaak, een goede stap. “Ik vind het goed dat er een rechtszaak gaat beginnen, want door deze zaak gaan wij achter de activiteiten van de ex-governor komen. Het moet goed onderzocht worden, goed afhandelen”, zegt Rusland. Volgens Jogi moest Van Trikt ‘nee’ zeggen tegen de opdracht van Hoefdraad. “Van Trikt had ‘nee’ moeten zeggen, die man had zijn ruggengraat recht moeten houden, maar nu is hij juist gebogen. De Centrale Bank is geen verlengstuk van geen enkele regering, de Bank moet gewoon toezicht houden”, aldus Jogi. Jogi en Rusland zijn er beiden van overtuigd, dat niet alleen Van Trikt medeplichtig is, maar dat er meer speelt dan er naar buiten gebracht wordt. Ten slotte zegt Jogi dat Hoefdraad niet gezond is voor de economie van Suriname. “Minister Hoefdraad maakt het land ziek, de patiënt is Surina-me. Dus de patiënt moet snel behandeld worden voordat hij sterft”, aldus Jogi.