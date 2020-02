Hierbij de uitslagen van de wedstrijden van de Domburg Sportbond competitie die op zondag 2 februari werden afgewerkt. SV Kesuzu 2 dolf het onderspit tegen SV Wilhemina met 3 – 1. Marchello Amekang was de treffer aan de zijde van Kesuzu 2 en aan de andere kant waren het Rivalinho Linger, revaldo Rijsma en Liciano hercul die voor SV Wilhelmina scoorden, respectievelijk in de 69ste, 78ste en 90ste minuut. Een andere ontmoeting van deze dag, as de ontmoeting tussen SV Wedvaart en SV Goevalvoe. Goevalvoe won deze wedstrijd met 3 – 0.Gianni, valentino Adjako en Gielno Poeketie waren de doelpuntenmakers. Ze scoorden namelijk in de 48ste, 68ste en de 75ste min.. SV Kesuzu 1en SV Kitha kamen ook in actie. SV Kitha won van SV Kesuzu 1 op het nippertje met een stand van 4-3. Lorenzo Saling van Kesuzu 1maakte een auto goal. De drie punten van Kesuzu kwamen van Orpheo Francis, Yersinio drielingen en Gregory Drielingen, respectievelijk in de 59ste, 78ste en 82ste minuut. Aan de zijde van Kitha scoorden David Sabajo (15e min), Jericho Jubithana (20ste min) en Aroepa Cheston (54ste min.). de wedstrijd tussen SV Felu en Sv Tramos werd in de 75ste min, bij een 1-2 stand, gestaakt vanwege een naar de mening van het bestuur van S.V. Felu aan de verkeerde speler toegekende onterechte rode kaart.

Topscorers.

Popoe Berwick (S.V. Felu)/Asodanoe Donovan (S.V. Felu) 10

Amekang Marchello (S.V. Kesuzu 2)/Adjako Valentino (S.V. Goevaloe) 8

Programma zondag 9 februari 2020.

11.00 uur S.V. Redi Doti – S.V. Arsenal

13.00 uur S.V. Wilhelmina – S.V. Kesuzu 1

15.00 uur S.V. Kitha – S.V. Tramos

17.00 uur S.V. Goevaloe -S.V. Felu

Wijzingen in het bestuur.

Op 26 februari heeft Ashok Ramdoel de voorzittershamer van onze bond overgedragen aan Ramon Jagarnathsingh (gewezen secretaris). Ashok Ramdoel is 22 jaar voorzitter geweest van de Domburg Sport Bond. De algemene ledenvergadering heeft hem bedankt voor hetgeen hij voor de bond betekend heeft en getrakteerd op een warm applaus. Hij zal de Bond met raad en daad blijven bijstaan. Hans Girjasing blijft penningmeester van de bond, en Rignald Lunes is de secretaris.