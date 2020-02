“Pe a moni de. We willen ons geld terug. Nu!”, riepen enkele burgers vanochtend aan de Waterkant. Tientallen burgers hebben zich tegenover de Centrale Bank van Suriname (CBvS) verzameld om twee petities te tekenen, waarin de minimaal 100 tot mogelijk 250 miljoen USD dat is verdwenen uit de kasreserve van de Centrale Bank, onmiddellijk terug wordt geëist. Tevens wordt gevraagd naar een grondig onderzoek bij de Bank. Het tekenen en indienen van de petities is een burgerinitiatief en werd ondersteund door The Next Generation Movement. “We kunnen dit niet langer aannemen. We moeten niet achterover liggen en het over ons heen laten komen”, sprak Amanda Sheombar, de aanwezigen toe. ‘Opsluiten die boevenbende’, ‘Waar is ons geld?’ en: ‘Handen af van ons geld’, stond op enkele protestborden geschreven. Volgens Sheombar realiseren heel veel mensen het gevaar niet, terwijl het invloed heeft op ons allemaal. “Wordt wakker. Het is voor jezelf. Als je het niet voor Suriname wilt doen, doe het voor jezelf”, riep Sheombar de aanwezigen op om de petitie te tekenen. In de petitie wordt aangegeven, dat de regering de vreemde valuta spaargelden van burgers voor onduidelijke doeleinden heeft gebruikt en dat de directie, de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank en het ministerie van Financiën, deze greep uit de kas hebben toegestaan.

Ook wordt gesteld, dat het uitgeven van vreemde valuta spaartegoeden zonder toestemming van de eigenaren, diefstal is en dat hierdoor grote consternatie en onzekerheid is ontstaan in de samenleving.

In de petitie worden gevraagd waarvoor het geld is gebruikt, welke organen en personen toestemming hebben verleend voor de transacties, op basis van welke formeel vastgelegde procedures de gelden besteed zijn en waar het geld nu is. Daarnaast wordt verzocht dat de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) en de Rekenkamer, een volledig onafhankelijk onderzoek instellen, dat er inzicht wordt gegeven over de precieze schuldpositie van de overheid bij de Centrale Bank. Voorts wordt onmiddellijke publicatie van de jaarverslagen van de Centrale Bank vanaf 2014 geëist. De jaarverslagen zijn ondanks wettelijke verplichtingen, niet openbaar gemaakt. Ook moeten de correcte weekstaten over de afgelopen zes maanden gepubliceerd worden.

Haast alle aanwezigen hebben hun handtekening geplaatst onder de petities, waarna de betogers de petities aan zowel de Raad van Toezicht als de directie van de Centrale Bank hebben aangeboden. Vervolgens liepen zij samen naar De Nationale Assemblee om de petities aan de griffier te overhandigen. “Wij gaan De Nationale Assemblee die voor ons daar zit, vragen naar transparantie en helderheid. Wij hebben daar recht op. We willen het nu, niet over twee of vier weken”, riep Sheombar. Terwijl de petitie werd voorgelezen, kwamen enkele parlementariërs waaronder Marinus Bee (ABOP), Chan Santokhi (VHP), Jitendra Kalloe (VHP) en Paul Somohardjo (PL), erbij staan om te luisteren naar de betogers. Santokhi sprak de betogers toe en zei dat zij alle recht hebben om achter de informatie te komen. “Dit is geen geld van de staat. Het is geld van het volk van Suriname. We gaan nu strijd in het parlement voeren en alle informatie te vragen”, zei Santokhi. Volgens hem zal er meer strijd geleverd worden als het moet, maar het geld moet terugkomen naar het volk. Santokhi haalde aan dat de procureur-generaal alle ruimte, informatie en middelen moet krijgen om het onderzoek te doen. “We hebben hiervoor forensische deskundigen en accountants nodig om alle cijfers te onderzoeken en te berekenen. Alle personen die hiervoor verantwoordelijk zijn, ongeacht wie ze zijn, moeten voor het gerecht gesleept worden”, zei Santokhi.

door Priscilla Kia