De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) plaatst vraagtekens bij de screening van passagiers op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Het ministerie van Volksgezondheid heeft vrijdag tijdens een persconferentie meegedeeld dat alle passagiers die Suriname binnenkomen via de lucht- en zeehavens, gescreend zullen worden op het coronavirus.

Amar Ramadhin, ondervoorzitter van de VMS-huisartsensectie, zegt desgevraagd, dat de eerste lijn gezondheidswerkers zoals huisartsen, nog niets van de screening op de luchthaven hebben gemerkt. Hij vraagt zich af hoe het ministerie de passagiers testen op het virus. “Zaterdag heb ik nog met een passagier gesproken en die is vrij en blij door de immigratiedienst gelopen, zonder dat hij is getest op het virus. Ook andere artsen maken melding hiervan”, zegt Ramadhin bezorgd.

Ramadhin vraagt zich af hoe serieus het ministerie omgaat met het virus dat volgens de laatste cijfers van de World Health Organization (WHO) 362 dodelijke slachtoffers heeft gemaakt. 17,488 mensen zijn inmiddels wereldwijd geïnfecteerd, waarvan 2,298 in kritische toestand verkeren. Slechts 523 van de geïnfecteerden zijn volledig genezen. “Het virus verspreidt zich ontzettend snel en het is van belang dat het ministerie de screenings serieus neemt”, aldus Ramadhin.

Port Health Officers, een isolatieruimte, een detectieplan en een aparte ambulance, zijn enkele van de WHO-richtlijnen die Suriname moet volgen om de verspreiding tegen te gaan. “Het ministerie is tijdens de persconferentie niet ingegaan op hoe de passagiers precies gescreend worden. Ik wil wel weten hoe ze gescreend worden. Hoe komt het dat passagiers zonder screenings het land binnenkomen als het ministerie inderdaad maatregelen heeft genomen?”, Ramadhin wijst erop dat gezondheidswerkers voorspeld hebben, dat het virus ook andere continenten zal binnenkomen, zoals Afrika en Latijns-Amerika. “ Alleen de landen met een sterk gezondheidssysteem zullen in staat zijn om het virus het hoofd te bieden. Het is voor Suriname van belang om nu de belangrijkste maatregelen te nemen en dat is de screening serieus nemen”, benadrukt Ramadhin.

door Seshma Bissesar