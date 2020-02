Vertrouwen in Moederbank is geschaad De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) heeft vanochtend tijdens een persconferentie gezegd, dat de kasreserveregeling is misbruikt door de Centrale Bank van Suriname (CBvS). SBV-voorzitter Eblein Frangie, zei tegen de pers: “We hebben redelijk inzicht op dit moment waar we staan, en daarom hebben we gemeend om u een status update te geven, en wat de volgende stap is. Internationaal is het zo dat kasreserves, middelen zijn die door banken worden aangehouden om liquiditeitsproblemen te voorkomen.’’ De bankiersvereniging was volgens hem daarom zeer ontstemd, toen zij op zaterdag 25 januari in een gesprek met president Desiré Bouterse, financiënminister Gillmore Hoefdraad, de leiding van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de regeringscommissaris, ervan op de hoogte werd gebracht, dat de met de Centrale Bank gemaakte afspraken over het beheer van de vreemde valuta kasreservegelden, niet zijn nagekomen. De banken zijn zeer verontwaardigd hierover en gaven aan, dat zij kennelijk maandenlang zijn misleid door met name de gewezen governor met onjuiste en onvolledige informatie. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de aan haar toevertrouwde (vreemde valuta) middelen, heeft de SBV wederom aan de Centrale Bank gevraagd om volledige openheid en transparantie over de vreemde valuta kasreserves van de Centrale Bank te krijgen, vooral ook in relatie met de aan de Bank toevertrouwde vreemde valuta kasreserve. Volgens Frangie waren er duidelijke afspraken dat de middelen van de commerciële banken niet moesten mengen met de middelen van de Centrale Bank, ook zou de SBV periodiek een rapportage krijgen. De CBvS is hiermee akkoord gegaan, maar heeft zich niet aan de afspraken gehouden. De status van de vreemde valuta kasreserve is vanaf zondag 26 januari uitvoerig besproken in werkvergaderingen. De aanwezige liquide internationale reserves bleken USD 100 miljoen lager te zijn dan de bij de CBvS geplaatste kasreserve van de banken. De banken hebben aangegeven, dat dit volstrekt ontoelaatbaar is en in strijd is met de voorschriften die de Centrale Bank zelf heeft uitgevaardigd. Op basis van de verkregen informatie en documentatie heeft de SBV zeer strenge maatregelen afgedwongen om de aan de CBvS toevertrouwde vreemde valuta kasreservemiddelen veilig te stellen. Volgens de SBV moest er 426 miljoen USD aan kasreserve zijn, maar er blijkt nu 330 miljoen USD te zijn. De SBV heeft daarom maatregelen afgedwongen om het verschil op te vangen, waarbij er een duurzame inkomstenstroom van USD 36 miljoen per jaar als zekerheid vastgesteld is. Het veiligstellen van de middelen zal onder meer gebeuren door beveiligde bankrekeningen in het buitenland te openen waarop de Centrale Bank en de SBV gezamenlijk tekeningsbevoegd zijn. De Centrale Bank zal hierdoor niet in staat meer zijn om zelfstandig transacties te verrichten met betrekking tot de kasreserves zonder uitdrukkelijke medewerking van de SBV. De uitvoering van de investment policy waarin de regels zijn beschreven voor het beheer van de kasreservemiddelen, zal binnen twee weken volledig afgerond zijn. De SBV heeft aan de autoriteiten duidelijk gemaakt, dat zij direct de samenleving zal informeren indien er door de autoriteiten geen of onvoldoende medewerking wordt verleend om de investment policy uit te voeren binnen de gestelde tijdlijnen. Eveneens onderzoekt de SBV met haar juridisch adviseurs om rechtsmaatregelen te treffen tegen de hoofdverantwoordelijke, zoals het doen van aangifte of het starten van een rechtszaak als verdere maatregel om herhaling in de toekomst te voorkomen. “Het geld is nog steeds bij de Centrale Bank en daarom hebben wij het heft in handen genomen om een eigen bankrekening te openen, want wat er nu is gebeurd, mag nooit meer gebeuren. De Centrale Bank heeft ons vertrouwen geschaad”, zegt Frangie. De SBV heeft wederom haar bezorgdheid geuit over de stijging van de wisselkoers, welke een direct gevolg is van het gapend begrotingstekort waarbij de uitgaven twee keer zo hoog zijn als de inkomsten en de onhoudbare wijze waarop deze wordt gefinancierd. De autoriteiten zijn erop gewezen, dat een sterke verlaging van de overheidsuitgaven noodzakelijk is voor het stabiliseren van de wisselkoers. De SBV geeft de samenleving de verzekering dat zij erop zal blijven toezien dat de aan de banken toevertrouwde middelen, veilig worden beheerd en dat alle banken aan hun verplichtingen zullen kunnen voldoen.