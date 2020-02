“A no yu moni, dis na fufuru. Het is geld van het volk”, dit zei de voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS) Gregory Rusland, zaterdagavond tijdens de Opo Yari vergadering van de partij, afdeling Paramaribo. “A ten fu atibron na now. Mi sref’ e atibron, het kan zo niet doorgaan. De regering moet worden afgestraft’’, zei Rusland. Hij gaf aan dat veel meer geld is opgemaakt dan USD 100 miljoen. ”Het geld is verduisterd, maar het wordt binnen drie jaar aangezuiverd. Er was een totaal van USD 500 miljoen van de commerciële banken onder het beheer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hiervan is USD 250 miljoen gebruikt”, aldus Rusland. “Personen kunnen met de ontstane situatie niet meer rekenen op hun geld.” Assembleelid Patricia Etnel, voorzitter van de afdeling Paramaribo Ivanildo Plein, ondervoorzitter van de afdeling Paramaribo Jerrel Pawiroredjo, lid Shankar Ramautar en de NPS-voorzitter, ageerden fel tegen de regering, in het bijzonder tegen de minister van Financiën, inzake de verdwenen kasreserve bij de Moederbank. Rusland gaf aan dat de NPS het Surinaamse volk gewaarschuwd had om de Nationale Democratische Partij (NDP) niet in het machtscentrum te plaatsen. Hij benadrukte verder dat de NDP tijdens haar zittingsperiode in 2010, Suriname met een stabiele staatskas heeft overgenomen. “Dan zien wij nu dat die huidige NDP-regering in staat is tijdens haar eerste zittingsperiode in 2010-2015, een complete ravage te richten aan het land”, zei Rusland. “De Surinaamse Bankiersvereniging en de Centrale Babnk, hebben gezegd dat wij ons niet ongerust moeten maken, want het geld is veilig. Vandaag de dag is het de ‘talk of the town’. Den man klaar a moni.” Volgens hem moet de regering een verklaring komen geven in De Nationale Assemblee. Ook zei hij dat al deze zaken via forensische accountants onderzocht zullen worden. “Robert van Trikt is niet de enige verantwoordelijke voor wat er gebeurd is bij de CBvS in de afgelopen tien maanden. “De hoofdverantwoordelijke is de heer Desiré Bouterse, de medeverantwoordelijken zijn Gillmore Hoefdraad en de Raad van Commissarissen van de CBvS. “Rusland benadrukte dat er zoveel controleposten zijn en toch had men niet door, wat er zich afspeelde bij de CBvS, of maken zij ook deel daarvan uit?” Rusland zei dat de samenleving nog moet horen van Van Trikt wat het verschil van inzicht is tussen hem en de regering, want de president heeft gezegd dat er geen verschil van inzicht is. De voorzitter bracht in herinnering dat de media gevraagd heeft aan Van Trikt, vanwaar Chotelal de dollars krijgt. Toen op antwoord werd aangedrongen, heeft de gewezen governor verwezen naar de president. “Dat was het moment van het einde van Van Trikt”, concludeerde Rusland. “De gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname, Glenn Gersie, heeft het veld moeten ruimen, omdat hij niet wilde meewerken aan het vernietigen van het land”, zei Rusland. Volgens hem verdient Gersie een staande ovatie hiervoor. Volgens Rusland is er veel meer aan de hand, waar de gemeenschap niet van op de hoogte is. Dat zal binnenkort aan het licht moeten komen. Ondervoorzitter Jerrel Pawiroredjo merkte op dat vanuit de regering, druk werd gezet om de directeur Steven Coutinho van De Surinaamsche Bank te ontslaan. “Hij is de enige meneer die heeft gezegd dat het geld gestolen is en dat deze rotzooi een keer moet ophouden. De NPS is een verantwoordelijke partij en die gaat niet oproepen tot een bankrun. Maar wanneer ze erin slagen om deze ene meneer die zijn rug rechthoudt, weg te sturen, dan zullen wij de verantwoordelijkheid voor verdere chaos en bankrun in handen leggen van de NDP”, benadrukte Pawiroredjo. Etnel sprak de ouders van kinderen toe en gaf aan dat het stoere gedrag van bepaalde leiders, geen voorbeeld moet zijn voor hun kinderen. “Regels, discipline, manieren en onderwijs zijn dingen die wij aan onze kinderen moeten leren. Wij moeten ze ook op dingen wijzen die bepaalde leiders niet goed doen.” Tijdens haar toespraak vroeg ze alle ouders om samen met de partij een belofte te maken, dat na 25 mei 2020, de basis van het onderwijs bij kinderen in 2025-2030 het Lager Beroeps Onderwijs (LBO) moet zijn. “Wij willen geen kinderen meer die tot de lagere school zijn gegaan. LBO, moet de basis worden”, aldus Etnel.