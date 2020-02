“De US-dollar 100 miljoen en meer kasreserve welke de regering via de Centrale Bank gebruikt heeft, is gedaan met de goedkeuring en medeweten van de Raad van Commissarissen en de governor van de Centrale Bank, Robert van Trikt”, zei Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), aan De West.

Volgens Binda kan de governor nooit zo een groot bedrag stelen zonder dat de Raad van Commissarissen iets heeft opgemerkt. “De bankiersvereniging en Van Trikt hebben nimmer onderbouwde antwoorden gegeven, ondanks de waarschuwingen en de vragen uit het publiek”, merkte Binda op. Ook benadrukte hij dat de koers in de komende tijd met rasse schreden zal stijgen op de valutamarkt, wat effect zal hebben op de winkelprijzen en de dienstverlening. “Daarnaast is het vertrouwen in het bankwezen wederom aangetast met als gevolg dat er een bankrun kan ontstaan”, zei de voorzitter. Hij gaf aan dat indien dit zich voordoet, zal de bevestiging van een failed state, manifest zijn en zullen de bezittingen van het land als onderpand worden gebruikt. Volgens Binda heeft het geen zin meer om zaken met de banken te doen. Binda zegt dat de samenleving zich afvraagt waar haar geld nu veilig is, bij de bank of onder eigen beheer. Importeurs werden in de afgelopen dagen reeds geconfronteerd met verkoopkoersen van 8.85- 8.88 voor de US-dollar bij de cambio’s, aangezien de commerciële banken niet in staat zijn aan de vraag te voldoen. “Wat zal de koers dan nu worden en wat zullen de prijzen zijn”, aldus Binda. Het resultaat hiervan is volgens hem, arbeidsonrust door het eisen van een salarisverhoging en een zware afname van de koopkracht. ‘’Wederom zullen er dan bedrijfssluitingen zijn’’, zegt hij.

“Toen de vragen gesteld werden aan Van Trikt, vanwaar de goedkope dollars vandaan kwamen welke door twee cambio’s verkocht werden, zweeg Van Trikt en verwees naar de president”, zegt Binda. Met deze verdwenen kasreserves zijn er ook interventies gepleegd om de zoveelste belofte van de president in te lossen, dat hij de koers zou terugbrengen. Volgens de Akmos- voorzitter heeft men de rekeninghouders onwetend meegesleurd in hun avontuur. ‘’Hiermee is getoond dat het financieel bestuur van het land incompetent is en bestaat uit amateurs en corruptelingen. Het effect hiervan zal niet uitblijven’’, zei Binda.

“Het is geen gezonde situatie. Deze regering moet weg”, stelt Binda. Volgens hem zullen bepaalde bedrijven voor de verkiezingen failliet zijn. “Ik kan u garanderen dat straks de prijzen van benzine verder zullen stijgen. De leiding in het land bestaat uit amateurs. Al het geld is gestolen”, aldus Binda.

door Naomi Gill