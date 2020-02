Vicepresident Ashwin Adhin, heeft vrijdagmiddag tijdens een gronduitgifte bijeenkomst te Welgedacht B, gezegd dat de verdwenen 100 miljoen US-dollar aan kasreserve, is gebruikt om onder andere aardappelen, uien en andere basisgoederen te bekostigen, valuta-interventies en niet nader genoemde investeringen. De vicepresident zei, dat de oppositie nepnieuws verspreid dat verwarring brengt in de samenleving. “Niet dat het gebruikt mag worden, maar het zou weer worden aangevuld en we zouden het weer gebruiken en aanvullen. Ze willen alleen maar verwarring stichten”, zei Adhin. VHP-parlementariër Mahinder Jogi, zegt aan de krant deze stap van de regering te betreuren. “Vicepresident, dat geld is niet van je vader, als je iets nodig hebt, moet het gevraagd worden. Als middelen aangeschaft moeten worden, moet dat in de begroting worden opgenomen. Zo een begroting wordt in het parlement behandeld. Maar deze 100 miljoen US-dollar is nergens op lijst terug te vinden. Deze handeling van de regering is zeer beneden de maat. Door deze regering hebben burgers het vertrouwen in banken verloren. De grote zekerheid dat je geld veilig is bij de bank is geschaad ”, zegt Jogi. “Ik kan mij ook niet voorstellen dat er uien en aardappelen, bekostigd zijn. Met andere woorden hebben zij het gebruikt voor hun voedselpakketten”, zegt Jogi. Als laatste vindt hij dat deze zaak goed onderzocht moet worden. “Dit is geen kleingeld, dus het moet goed onderzocht worden. A san disi no bun sref srefi”, aldus Jogi.