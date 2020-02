De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos, vindt dat SRD 160 miljoen voor de komende verkiezingen veel te hoog is. In gesprek met De West, uit zij haar bezorgdheid over de hoogte van het bedrag. Volgens haar kost een verkiezing nergens anders in de wereld zoveel. De vorige verkiezingen hebben SRD 80 miljoen gekost. Van Dijk-Silos geeft aan dat zij als OKB-voorzitter niet veel hieraan kan doen, maar dit wel bespreekbaar zal maken met president Desiré Bouterse, in de hoop dat de president ingrijpt. Wanneer het gesprek zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Van Dijk-Silos benadrukt dat de gelden beter gebruikt kunnen worden voor aanschaf van geneesmiddelen voor het volk. Wat het bedrag voor de verkiezingen zou moeten zijn, kan ze niet aangeven. “Wat ik wel weet is, dat SRD 160 miljoen een gigantisch bedrag is”, zegt zij. In een land als de Verenigde Staten van Amerika, kosten de verkiezingen per persoon rond de USD 7. Er moet volgens haar een verklaring komen waar het geld allemaal naar toegaat. De minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim, heeft aangegeven, dat ruim 7.000 mensen zullen werken tijdens de komende verkiezingen en het kostenplaatje op het bordje van het ministerie komt. In 2015 werd er ook al kritiek geleverd over de hoogte van het bedrag. Nederlandse verkiezingen kosten ongeveer euro 50 miljoen met 17 miljoen inwoners. Dit komt op ongeveer euro 2,94 per persoon. De Surinaamse verkiezingen kosten ongeveer euro 20 miljoen met iets meer dan 500.000 inwoners, dat is ongeveer euro 40 per persoon. Bij de komende verkiezingen is dit het dubbele.