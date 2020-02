Op sociale media doet het nieuws de ronde dat drie personen aan de Gompertstraat, besmet zouden zijn met het coronavirus. Volgens het bericht gaat het om drie Chinezen die vijf dagen geleden in Suriname zijn aangekomen. In het bericht staat ook, dat het personeel van winkel Gompie’s, neuskapjes draagt. Het personeel zou op de hoogte zijn van de besmetting. VHP-parlementariër en arts Dew Sharman, zegt desgevraagd, dat dit bericht niet op waarheid berust. “Dat het coronavirus in Suriname is, is onsmakelijk gerucht. Ik snap niet dat er grapjassen zijn die hiermee spotten. Als er daadwerkelijk gevallen waren, zou dat via artsen bekendgemaakt worden en niet via WhatsApp of Facebook”, zegt Sharman. Hij drukt de samenleving op het hart om alleen te vertrouwen op officiële berichten.