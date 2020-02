Een deel van de kasreserve die de handelsbanken sinds mei vorig jaar, verplicht onder het beheer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) moesten plaatsen, is verdwenen. De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) geeft aan dat de banken misleid zijn geworden over de status van de valuta kasreserve door de pas afgetreden governor, Robert van Trikt. “Ik weiger te geloven dat bankiers misleid zijn geworden”, zei Jim Bousaid, oud-voorzitter van de SBV, vanmorgen in het radioprogramma ABC Actueel. Volgens hem publiceert de CBvS elke week weekstaten waaruit de ontwikkeling van de monetaire reserve eenvoudig te destilleren is.

Bousaid geeft aan dat de mutaties bij de post Buitenlandse vorderingen– en waarden, al geruime tijd te zien is op de weekstaten. “Die hadden toch al een heleboel vragen moeten oproepen bij bankiers. Bij een eenvoudige analyse zou je het gat al moeten zien”, zegt hij. Volgens Bousaid is het van belang dat de weekstaten elke week bekeken worden. “Toen ik directeur was van de bank, bekeek ik elke week de weekstaat, omdat je daaruit kan opmaken wat er gebeurt op de geldmarkt en op de valutamarkt. Dus het verbaast mij in hoge mate dat bankiers zeggen, dat ze misleid zijn geworden”, zegt hij.

Bousaid geeft het voorbeeld van een recente weekstaat van de eerste week van januari. Daarop is te zien dat er een mutatie is geweest van 119 miljoen US-dollars negatief, die onttrokken is. Volgens Bousaid is dat bedrag waarschijnlijk de betaling aan Alcoa voor de overname van de Afobakadam. “Dit is om administratieve redenen begin januari geadministreerd, zodat er eind december een mooiere monetaire reserve zou zijn”, zegt Bousaid.

“Al de dingen waarvoor ik ze heb gewaarschuwd, zijn 100 procent uitgekomen”, merkt Bousaid op. Hij zei dat hij de Surinaamse Bankiersvereniging al eerder had gewaarschuwd toen de zaak van de kasreserve enkele maanden terug speelde. De kwestie van de overname van valutakasreserves, is een gevecht geweest tussen de SBV en de Centrale Bank.

Bousaid: “Als voorzitter destijds heb ik grote battles moeten uitvechten met Glenn Gersie en Gillmore Hoefdraad.”

Volgens Bousaid beschikt het instituut van de Centrale Bank nog niet over de competenties om de kasreserves effectief te kunnen beheren. “Want als je geld overdraagt, moet het belegd worden op de internationale kapitaalmarkt. Je moet dus beleggingsexperts hebben, dat had de Moederbank niet”, zegt Bousaid. Hij geeft aan dat de vreemde valuta kasreserve nooit bij de Centrale Bank is geweest. “Wat is de monetaire winst als wij het overdragen aan de Centrale Bank, de monetaire winst zal op nul zijn, dit heb ik 3 juni aangehaald”, zegt Bousaid. Hij wees toen ook op de risico’s, namelijk dat de middelen gebruikt kunnen worden voor interventie om de koers omlaag te houden om zodoende de verkiezingen te kunnen winnen. “En precies waarvoor we hebben gewaarschuwd, is 100 procent uitgekomen binnen zes maanden”, aldus Bousaid.

door Adiën Samuel