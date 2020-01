In de media is een bericht verschenen waarin gesteld wordt, dat er sprake is van ruis rond de kasreserve van 50 procent voor vreemde valuta die de handelsbanken sinds mei vorig jaar, verplicht onder het beheer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) moesten plaatsen. De banken willen duidelijkheid over de status van de kasreserve. Dit punt kwam gisteravond aan de orde tijdens de derde paneldiscussieavond van DA’91 (Democratisch Alternatief 91). “Wanneer de bankiersvereniging tot nu toe haar mond houdt, dan werkt ze mee aan corruptie”, zei de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk- Silos. Volgens haar heeft de gemeenschap recht op informatie, omdat het tegoeden zijn van burgers. “Er is een schandaal bij de Centrale Bank, waarbij de kasreserve plotseling weg is. Als de bankiersvereniging niets zegt, dan is zij niet transparant bezig”, aldus Van Dijk-Silos. De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) zou gisteren met een verklaring uitkomen. Van Dijk-Silos zei dat de kwestie van de Centrale Bank effect kan hebben op de National Risk Assessment (NRA), omdat de NRA gefaciliteerd wordt door de Bank. “Als de hele onrust van de Centrale Bank leidt tot vertraging van de faciliteiten, dan kan de NRA eronder kan lijden”, gaf zij aan. De banken participeren met meer dan dertig personen in de NRA, samen met de OKB-voorzitter. Sommigen vragen zich af of Van Dijk-Silos wel in de NRA kan participeren, terwijl zij ook OKB-voorzitter is. Zij zegt hierop: “Suriname is achterlijk.” De SBV kwam maandag nadat zij door financiënminister Gillmore Hoefdraad en regeringscommissaris Vijay Kirpalani, op de hoogte was gesteld van het ontslag van de governor, met een verklaring, waarin zij stelde, dat de Centrale Bank aandacht dient te besteden aan een aantal belangrijke zaken, zoals: de voortzetting van het beleid en verdere nakoming van de afspraken die gemaakt zijn om de kasreserves van de commerciële banken, die onder het beheer van de Centrale Bank geplaatst zijn, veilig te houden, de voortzetting van de ondersteuning die vanuit de Moeder-bank gegeven wordt bij de National Risk Assessment en het treffen van maatregelen om de vreemde valutakoers stabiel te houden.