De redactie heeft zojuist vernomen dat de wisselkoers verder is gestegen. De cambiokoers voor de aankoop en verkoop van USD, is respectievelijk SRD 8,85 en SRD 9,00. Voor de euro is de aankoop en verkoop respectievelijk SRD 9,00 en SRD 9,20 bij de cambio’s. Bij de Hakrinbank wordt de USD voor SRD 7,95 aangekocht en voor SRD 8.05 verkocht. De euro wordt voor SRD 8,61 en SRD 8,71 aangekocht en verkocht. Uit bronnen heeft de redactie vernomen, dat er momenteel ook geen dollars in voorraad zijn. Bij H.J. de Vries wordt de USD tegen SRD 9 verkocht.