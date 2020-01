De studenten die afzagen van de Academische Leraren Opleiding (ALO), hadden verzocht om teruggave van het inschrijfgeld. Terwijl een deel van de studenten het in-schrijfgeld terug heeft gekregen, wacht een ander deel nog op restitutie. De directeur van de ALO, Robert Pe-neux, heeft gisteren via een lokaal medium bekendgemaakt, dat ook het inschrijfgeld van deze ALO-studenten gerestitueerd zal worden. De studenten moeten wel bepaalde stukken overleggen, zoals een kopie van het stortingsbewijs, kopie van het bewijs van inschrijving en een brief richten aan de directeur. De voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Allian-tie van Leerkrachten Suriname (ALS), Reshma Mangre, zegt desgevraagd niet helemaal blij te zijn dat studenten een brief moeten richten alvorens ze hun geld terug kunnen krijgen. “Ik ben blij met deze stap, maar hoop niet dat het een belofte blijft. Peneux schuift dit op de lange baan. Waarom moeten de studenten eerst een brief richten, alvorens ze hun geld kunnen krijgen?”, zegt Mangre. Ook zegt ze dat de brief die zij samen met de studenten in december had gestuurd, onbeantwoord is gebleven. “Onze eerste brief is onbeantwoord gebleven. Dus hebben wij een nieuwe brief op maandag 26 januari aan waarnemend on-derwijsminister André Misiekaba, gericht. Er wordt helemaal niet gecommuniceerd”, aldus Mangre. Volgens Mangre heeft Peneux de vakbond ervan beschuldigd, dat andere namen van studenten die niets te maken hadden met het protest, ook op de lijst van restitutie zijn gezet. Volgens haar is dat de reden waarom de studenten een brief moeten schrijven. “Peneux heeft de vakbond beschuldigd. Hij moet zichzelf niet met ons vergelijken, alle bewijzen vanaf het begin zijn er, ook de stortingsbewijzen. Ik roep hem op om dit publiekelijk te corrigeren”, aldus Mangre.