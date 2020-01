Managing Director van Staatsolie, Rudolf Elias, zei gisteren in het kader van de 3e obligatie- uitgifte, dat Staatsolie tussen 2020 en 2027 flink wil investeren in de huidige activiteiten van het bedrijf. “Op dit moment heb ik als CEO van Staatsolie, heel raar, nog twee petten op. Ik onderhandel namens de staat met de oliemaatschappijen, maar ik ben ook een commercieel bedrijf.’’ Hij legde in zijn presentatie uit wat Staatsolie is en gaf aan, dat het bedrijf een dubbele rol heeft in de wereld. “Staatsolie is een verticaal geïntegreerd energiebedrijf en dient ook als staatsagent die namens de regering optreedt met betrekking tot hydrocarban potentieel, contracten en toezicht houdt op het delen van productie.” Het doel van de US-dollar 150 miljoen is om de uitvoering te geven aan het investeringsprogramma 2020-2027. Staatsolie gaat de komende zeven jaar meer investeren in diverse activiteiten, met name de productie van olie, aandelen in goudmaatschappijen en de Afobakka stuwdam. “Deze obligatie is puur voor de investeringen in de Pikin Saramacca goudmijn van Iamgold Rosebel Gold Mines en is niet bestemd voor de operatie op zee”, zei Elias. Maar volgens hem heeft dit niets te maken met de offshore olievondst. “Er is wel wat nearshore en shallow shore bij betrokken.” Het bedrijf komt uit eigen middelen in met US-dollar 903 miljoen. ‘’Deze obligatie-uitgifte is namelijk voor een bedrijf dat investeringen nodig heeft, om aan het nodige bedrag te komen. De obligatie is het bewijs van de lening, de koper krijgt een rentevergoeding”, aldus Elias. Hij benadrukte dat het bedrijf de productie van ruwe olie op niveau wil houden. Staatsolie zoekt nog steeds olie op het land, maar gaat ook langzaam naar de zee toe. Hij gaf aan dat Staatsolie een directeur heeft die verantwoordelijk is voor de offshore (op het water) en een directeur voor de onshore (op het land) voor de exploitatie van olie in het zeegebied en op land. “Wij produceren ongeveer 6 miljoen barrels per jaar. Diesel is er al genoeg, maar wij zullen nu meer gasoline maken, van 2.8 naar 3.4 miljoen barrels per jaar. Ook willen wij de 25 procent aandelen in het Merian goudbedrijf behouden en voor 30 procent meedoen in de Iamgold Pikin Saramacca goudmijn.” Staatsolie wil ook de capaciteit van de Afobaka krachtcentrale, die het bedrijf vanaf 1 januari beheert, vergroten. Staatsolie gaat twee soorten obligaties uitgeven: klasse A en klasse B. Klasse A, coupures van US- dollar 100, is bestemd voor Surinaamse investeerders met een lokale bankrekening. Klasse B, coupures van US-dollar 30.000 is voor investeerders in Suriname en Curaçao. Beide soorten obligaties zijn onderverdeeld naar looptijd. 5,5 jaar tegen een rente van 7 procent per jaar, en 7 jaar tegen een rente van 7.5 procent per jaar. De obligatie wordt op de Dutch Caribbean Security Exchange op Curaçao genoteerd. Inschrijvingen zijn tussen 5 februari en 5 maart, hier kan er gekozen worden om te beleggen voor 5,5 jaar tegen 7 procent rente of 7 jaar tegen 7,5 procent rente per jaar. Er zullen geen papieren obligaties worden uitgegeven, de uitgifte zal elektronisch geschieden. Staatsolie wil ook studies verrichten over hoe meer stroom op te wekken met de krachtcentrale. “Ook willen wij de prachtige investeringen in goud, hogerop brengen”, aldus Elias. Financieel directeur Agnes Moensi-Sokowikromo zei dat bij de vorige twee obligatie-uitgiftes van 2010 en 2015, het om lokale investeerders ging, maar deze keer mogen personen woonachtig op Curaçao, ook meedoen. Huidige lokale investeerders krijgen voorkeur bij de inschrijving en toewijzing. Zij benadrukte dat het doel van deze derde obligatie-uitgifte is, om de huidige obligatiehouders weer deelgenoot maken van Staatsolie en haar succes. “Investeren bij Staatsolie is gegarandeerd, veilig en succesvol.”