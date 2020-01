Wat er momenteel in dit land gebeurt, kan helemaal niet door de beugel als we uitgaan van lieden die zonder enige terughoudendheid, zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige strafbare feiten en dan ook nog vanwege hun politieke bescherming, straffeloos weten te blijven en zelfs voor promotie in aanmerking komen, terwijl weer anderen die deze dekking ontberen en soortgelijke delicten zouden hebben gepleegd, op een meedogenloze wijze door de justitie worden vervolgd en na schuldig te zijn bevonden, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, tegemoet mogen zien. Voorbeelden te over om het voormelde te kunnen staven. Inmiddels is bekend dat vanwege de leiding van de Centrale Bank van Suriname, een strafklacht tegen oud-governor Robert Gray van Trikt bij het openbaar ministerie is gedeponeerd. De leiding van de Bank vraagt naar een justitieel onderzoek naar vermeende onregelmatige handelingen die op de Bank onder leiding van governor Van Trikt, zouden zijn gepleegd. Inmiddels is uitgebreid vermeld waar Van Trikt zich schuldig aan zou hebben gemaakt tijdens zijn periode op de Bank. Met fondsen uit de Centrale Bank zou de man twee auto’s hebben gekocht en daarbij zich ook schuldig hebben gemaakt aan overfacturering bij de aankoop en onderfacturering bij de invoer. Voorts zou hij zijn bedrijf Orion, ernstig hebben bevoordeeld met werkopdrachten. Ook zou Van Trikt zonder toestemming van de Raad van Toezicht in de Centrale Bank, enorme bedragen aan vreemde valuta hebben overgemaakt aan een partnerbedrijf van Orion, dat gevestigd is in België. Noch de Raad van Toezicht noch de minister van Financiën Gillmore Hoefdraad, zouden van deze overmakingen aan het Belgische bedrijf op de hoogte zijn geweest. Ondertussen heeft een vertegenwoordiger van dit bedrijf verklaard, dat Hoefdraad wel degelijk op de hoogte was van de samenwerking met de Centrale Bank en het erop neerkomt, dat de minister liegt om zijn eigen hachje te redden en de schuld volledig op de schoot van Van Trikt te plaatsen. Het wordt steeds duidelijker dat in deze kwestie, ‘Barbertje moet hangen’ en dat is dan volledig en alleen Van Trikt. Dat men vast van plan is de man neer te sabelen en zijn toekomst als registeraccountant te vernietigen, blijkt wel uit de stappen die thans worden ondernomen. We zijn absoluut niet van plan Van Trikt te beschermen. Indien de man bewijsbaar strafbare handelingen heeft gepleegd en het Openbaar Ministerie genoeg gronden aanwezig acht hem te vervolgen, dan dient dat zonder meer plaats te vinden. Wat ons echter bevreemdt, is dat men wel alles in stelling brengt om deze hooggeplaatste functionaris te vervolgen en zijn verdere carrière ernstige schade toe te brengen, terwijl men in soortgelijke gevallen in de afgelopen tien jaar Bouterse regiem, niets heeft gedaan bij vermeende ernstige corruptie- en fraudegevallen, gepleegd door topfiguren van de Nationale Democratische Partij. We denken daarbij aan diefstal, fraude en corruptie waar ook zeker het Openbaar Ministerie voor ingeschakeld diende te worden en de vervolging al het beschikbare materiaal benodigd voor het plegen van een gedegen onderzoek, behoorde te ontvangen. En juist daar werd niet vanwege de uitvoerende macht aan meegewerkt. Hierdoor konden de corrupte figuren en regelrechte dieven buiten schot blijven en natuurlijk hun straf ontlopen. In de afgelopen tien jaar hebben we te maken gehad met fraude en diefstal op Openbare Werken, het Carifesta feest, het project Naschoolse Opvang, fraude bij de TAS, plundering en diefstal bij de EBS, enorme verduistering bij de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, de geconstateerde plundering van tegoeden bij de SPSB, fraude bij de aankoop van een ambassadegebouw in de Franse hoofdstad Parijs, gerommel met financiën bij de verstrekking van pakketten, enz. Maar al die lieden die duidelijk betrokken waren bij al deze onregelmatigheden en het verlies van honderden miljoenen SRD en vreemde valuta voor e staat, bleven ongedeerd, omdat ze toevallig een paarse pet op hadden en nog hebben. Maar Barbertje moet hangen en dat komt nu duidelijk naar voren in het geval van Van Trikt. Heeft naar onze mening veel meer te maken met keiharde rancune tegen een niet al te eerlijke man die over de schreef zou zjn gegaan, net zoals velen voor hem in de afgelopen tien jaar, maar niet verder wenste mee te werken aan andere onregelmatigheden binnen de Centrale Bank, die niets van doen hadden met de aankoop van twee auto’s en geldelijke valuta transacties met een Belgische onderneming. Zou het dan toch alles te maken hebben gehad met de ongebreidelde monetaire financiering die gaande is en de valuta kasreserves waar men niet vanaf kon blijven? In de komende dagen zal er veel meer naar buiten komen. Wij doen echter een dringend beroep op de spaarders die hun penningen aan de commerciële banken hebben toevertrouwd, dat vertrouwen niet te verliezen en deze instanties te blijven ondersteunen en wel in het hogere belang dat van ons geliefd Suriname.