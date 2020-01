Corruptie lijkt volgens Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), van incidenteel naar structureel te gaan en verspilling van staatsmiddelen, waaronder dienstreizen, buitensporige en geen geld opleverende noodzakelijke projecten, vindt veelvuldig plaats, ondanks dat de regeerders weten dat ze het geld niet hebben. “En dan is het gek om te zien dat terwijl grote delen van het volk het moeilijk hebben, een paar politieke partijen zichtbaar steeds rijker worden”, aldus Ramautarsing, maandagavond op de nieuwjaarsreceptie van de VES in Torarica. Hij stelde dat de vereniging geen politiek bedrijft, maar wel kijkt, leest en observeert. “Wij vinden het belangrijk dat de politieke partijen onder een vergrootglas worden gezet, hoe ze aan hun geld komen.” De grootste uitdaging is nog steeds de overheidsfinanciën. Ramautarsing beschreef het als een tikkende tijdbom onder de broze monetaire stabiliteit. Het parlement had de begroting volgens hem nooit goed moeten keuren. Hij merkte op dat de VES naar elke parlementariër een brief heeft geschreven waarin ze aanbood om te helpen schrappen wat niet noodzakelijk is. Hiervan is geen gebruik gemaakt. “Ook de oppositie heeft hiervan geen gebruik gemaakt. Dan zeg ik: wauw, je wilt niet geholpen worden en dan zeg ik: regeerders en volksvertegenwoordigers, inclusief oppositie, foei toch, shame on you.” De overheid verwacht van het jaar aan inkomsten SRD 6,6 miljard, maar wil 13 miljard uitgeven. “Maar als we kijken hoe men het gaat uitgeven, want alleen de salarissen en de subsidies samen, is al SRD 6,5 miljard.” Ramautarsing zei dat er dan nog geen benzine is gekocht voor de politie, geen krijt voor de scholen en de ministers zijn ook nog niet op reis gegaan. “Fa wo draai a kondre?” Hij benadrukte dat het parlement dit had moeten tegenhouden, omdat het weet dat hieruit een economische crisis zal voortvloeien. “Je hoeft geen topeconoom te zijn om te weten dat als je zo doorgaat, je in een crisis beland”.