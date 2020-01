Het is vooralsnog nog niet duidelijk wanneer de Wet Begrotingsbehandeling 2020, behandeld zal worden in het parlement. Mahinder Jogi (VHP) merkte gisteren tijdens de vergadering over de wijziging van het Wetboek van Strafrecht op, dat er een aantal conceptwetten op de agenda staan, maar dat de begrotingsbehandeling nog niet op de agenda is. Jogi wilde weten of de begroting vóór of na de verkiezingen, behandeld zal worden. “Het is nu eind januari. Er is een begroting ingediend door de regering en we zitten in het verkiezingsjaar waar er uitgaven zullen zijn. Kunt u mij aangeven welke orde gehandhaafd zal worden en of het zo is dat u de begrotingen wenst te behandelen”, vroeg Jogi.Hij wees er ook dat assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons had aangegeven, dat het parlement tot begin april zal vergaderen, waarna het parlement verkiezingsreces heeft. Geerlings-Simons gaf aan dat ze altijd plannen heeft om de begroting te behandelen, maar dat de wet pas op de agenda kan als de commissies aangeven, dat ze klaar zijn voor de openbare behandeling. “Ik wacht af. Ik doe mijn uiterste best om alle wetten zoveel mogelijk te stuwen, maar uiteindelijk zijn het de commissies die het werk afronden, zodat ik naar de openbare vergadering kan.” Geerlings-Simons had op 10 januari bij de presentatie van het jaarverslag van De Nationale Assemblee over het dienstjaar 2019 gezegd, dat de verschillende commissies in het parlement nog geen eindverslag hadden uitgebracht met betrekking tot de begrotingsbehandeling van 2020, waardoor de wet nog niet op de agenda geplaatst kan worden. Als het aan haar lag, had ze de wet al in november 2019 op de agenda geplaatst.