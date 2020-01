De afgelopen dagen heeft de Cambio Chotelal steeds minder US-dollars en is vaak gesloten. Volgens VHP-parlementariër Mahinder Jogi, zijn de US-dollars vermoedelijk afkomstig van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De cambio verkoopt US-dollars tegen een lagere koers dan SRD 7.85. “Dat ze nu over minder US-dollars beschikken, komt vermoedelijk door de situatie waarin de Centrale Bank nu verkeert”, zegt Jogi tegenover de krant. De Centrale Bank had een zending US-dollars ontvangen van de Federal Reserve Bank (FED). Volgens Jogi probeert de Centrale Bank met de FED-dollars valuta interventie te plegen. “Maar er wordt selectief gewerkt en alleen bepaalde mensen kunnen ervan profiteren.” Jogi zegt dat toen aan de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, werd gevraagd waar de FED-dollars zijn, hij daar geen antwoord op had geven. Jogi: “Er werd ook aan de governor gevraagd vanwaar de US-dollars van Chotelal afkomstig zijn, en de governor heeft de mensen toen verwezen naar de president.” Volgens Jogi zou de governor moeten weten waar de dollars vandaan komen, omdat de Centrale Bank de controle doet bij de kredietinstellingen. “Wat is de reden waarom Hoefdraad en Van Trikt niets hierover kunnen zeggen”, aldus Jogi. De parlementariër gaf aan dat er al geruime tijd om duidelijkheid wordt gevraagd over de kasreserve van 50 procent voor vreemde valuta die de handelsbanken verplicht onder het beheer van de Centrale Bank, moeten plaatsen. Dit hebben zij sinds mei vorig jaar gedaan, kort na het aantreden van governor Robert van Trikt. Deze kasreserve zijn tegoeden van burgers. “De dollars van Chotelal kunnen of de FED-dollars zijn of de kasreserve of de monetaire reserve van de Centrale Bank zelf”, merkt Jogi op. Volgens Jogi is er nog steeds geen duidelijkheid over de hoeveelheid van de FED-dollars en de kasreserve. Toen VHP-parlementariër Krishna Mathoera, dinsdag de kwestie van de kasreserve aan de orde wilde stellen in het parlement tijdens de rondvraag, zei assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, dat de vraag niet behandeld kon worden, omdat niemand ervoor getekend heeft. Volgens haar zal de regering komende week ingaan op de vragen over de Centrale Bank. “Er wordt altijd gezegd dat ze komende week zullen ingaan op vragen, maar dat gebeurt nooit. Deze regering is geheimzinnig bezig en moet met duidelijkheid komen”, aldus Jogi. “De neergang is begonnen met de toenmalige governor Van Gersie, daarna met Van Trikt, het werd gecontinueerd door Hoefdraad en met het beleid van deze regering”, stelde Jogi.