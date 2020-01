Een viertal rovers heeft afgelopen zaterdag, getracht in te breken in een woonhuis in Suriname. Op een filmpje dat verspreidt wordt via sociale media, is duidelijk te zien hoe een van de rovers probeert een deur in te trappen, waarna de huisbewoner door de deur op de inbrekers schiet. De redactie verneemt dat het ging om de woning van de heer Gerard van den Bergh van de Doksenclub. Toen de bewoner het vuur opende, kozen de rovers het hazenpad. In totaal zouden er meer dan twintig schoten gelost zijn.