Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), zei maandagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de VES in Torarica, dat het systeem van bewust gecreëerde meervoudige koersen, leidt tot corruptie per definitie en leidt tot verrijking van enkelen ten koste van de overigen. “Hoewel de officiële wisselkoers op SRD 7,52 stabiel is gehouden, blijkt dat men structureel deelkoersen toestaat, stimuleert en misschien zelfs actief propageert, waardoor we een multiple meer koersenstelsel hebben gekregen.” Hij benadrukte dat dit dodelijk is voor de stabiliteit en niet goed is voor de continuïteit en lange termijnplanningen. Ramautarsing zei dat de VES meerdere malen gevraagd heeft om tot unificatie te komen, een evenwichtskoers te vinden die constant gehouden kan worden. “Maar ga niet kunstmatig de koers op SRD 7,52 houden en het toch niet kunnen volhouden, want je verliest alleen maar kostbare valuta.” Het feit dat de Centrale Bank niet kan aangeven waar de Firma B. Chotelal de dollars vandaan heeft, geeft volgens Ramautar-sing weinig vertrouwen. Hij benadrukte dat er heel veel mis is met de transparantie bij de Moederbank. Internationale reserves zijn toegenomen naar US-dollar 713 miljoen en per november 2019 afgenomen naar 661 miljoen. ‘’Dit geeft een compleet vertekend beeld, omdat we niet mogen weten welk deel daarvan de vreemde valuta in kasreserves zijn van de burgers die de banken verplicht bij de Centrale Bank moeten aanhouden. Dus we weten niet hoeveel reserves het land heeft, want dat van de burgers, is privé.” De VES-voorzitter zei dat de Moederbank van de lokale banken jaarverslagen eist, terwijl ze zelf sinds 2014 geen jaarverslagen heeft geproduceerd. Ramautarsing vroeg zich af hoe transparant onze Moederbank dan is. Voormalig governor Robert van Trikt, heeft op verschillende vergaderingen met de VES, beloofd dat de jaarverslagen er zouden komen, maar tot op heden zijn deze uitgebleven. “Something is wrong and I don’t know what it is.” Ramautarsing benadrukte dat op zo een manier de geloofwaardigheid van zo een belangrijk instituut van binnenuit wordt ondergraven en dat alleen transparante en eerlijke informatieverstrekking, vertrouwen schept. Hij voegde eraan toe dat tot nog toe niet duidelijk is, waarom Van Trikt en Gersie zijn bedankt. Hij merkte op dat het allemaal om beschuldigingen gaat, maar dat de echte redenen niet bekend zijn.