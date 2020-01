Op de derde speeldag van de voetbalcompetitie van de NGVB op het sportcomplex van Tourtonne All Star (TAS), heeft de ploeg van Puwa Nani de koppositie van het seizoen ingenomen. Het werd een 2 – 1 zege, nadat er gerust werd met een 1 – 1 score. Voor Puwa Nani de semi – kampioen van het vorig seizoen werd dit de derde zege op rij. De teruggekeerde Jong Aurora onderging zijn eerste nederlaag. Beide ploegen kwamen zowel in de eerste als tweede helft tot een behoorlijk spelniveau, waarbij zwaar gestreden werd voor de overwinning. Puwa Nani opende middels Ivanildo Pane in de 27ste minuut de score. Maar lang duurde deze voorsprong niet , want in de 38ste minuut was het Jason Lugard die met een sublieme vrije trap de gelijkmaker inschoot. Braiston Hoepel bezorgde Puwa Nani in de 53ste minuut de zege. Deze zege van Puwa Nani kreeg onnodig een zwarte bladzijde toen de speler Dilivio Alankoi de assistent scheidsrechter W. Seedo uitschold en zelf overging geweld te plegen. De actie van Alankoi was zodanig dat bestuursleden en trainers van Puwa Nani niet instaat, waren om hem te kalmeren en tegen te houden. Hiervoor kreeg hij de rode kaart en zal zonder meer behoorlijk gestraft worden door de NGVB. Verder kreeg ook de speler Ardiles Petrusi eveneens van Puwa Nani de rode kaart na tweemaal geel. Met zijn vier doelpunten op rij leidde Denzel Jabini de ploeg van Sentia naar zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd een 5 – 2 zege op Real Amek. Sitani Dinge scoorde het vijfde doelpunt voor TAS, terwijl Zonzeph Main en Denny Petrusi de tegendoelpunten van Real Amek maakte. Vasco da Gama boekte een 4 – 2 zege op Tourtonne All Stars. Bij de rust kwam Vasco da Gama tot een 3 – 2 score , door doelpunten van Maikel Wip , Luis da Silva Oliveira en Joao Castro Silva , terwijl Janilson de Silva Jesus de vierde treffer scoorde. Teixeira Caio zorgde voor beide tegen goals van TAS.