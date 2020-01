Voedseltechnoloog Ricky Stutgard heeft op sociale media, flink uitgehaald naar Antoine Elias, minister van Volksgezondheid. In een post op zijn Facebook-pagina vroeg Stutgard aan de minister of hij precies kan aangeven, wat het plan van aanpak inhoudt in het kader van de coronavirus-dreiging. “Niemand weet waarover u praat? Dus geen blablabla en geen wollige woorden, maar met naam en toenaam de Surinaamse bevolking duidelijk uitleggen, wie controleert? Wie screent? Waar wordt gecontroleerd en gescreend, geschiedt dat alleen op Zanderij of bij alle grensposten? Hebben de grensposten ook isolatieruimten? In welke ziekenhuizen zijn kamers vrij gemaakt bij een eventuele besmetting? Hoeveel artsen en verpleegsters, zijn stand by? Welke materialen, medicijnen zijn ingekocht? Zijn er voldoende thermometers om de job te doen? Zijn de controlediensten geïnformeerd hoe zij zichzelf moeten beschermen in geval ze in contact komen met een geïnfecteerde? Hoe ziet het formulier eruit welke toeristen uit China moeten invullen, enz. Ik ben namelijk de mening toegedaan, dat er geen enkele plan van aanpak momenteel in Suriname is”, aldus Stutgard. Het Nationaal Informatie Instutuut (NII) liet onlangs in een persbericht weten, dat het ministerie van Volksgezondheid samen met de bevolking en alle zorgverleners, alle preventieve maatregelen in acht moet nemen om een optimale gezondheidszorg in Suriname te garanderen en besmetting te voorkomen. Coronavirussen zijn zoönotisch: dit betekent dat het virus van dieren op mensen kan worden overgebracht. De World Health Organization (WHO) heeft gesteld, dat het virus ook overgedragen kan worden van mens op mens. Het ministerie gaf verder aan, dat het zich ervan bewust is, dat dit virus ook Suriname binnen kan komen. Daarom heeft Volksgezondheid een Plan van Aanpak klaarliggen dat ingaat wanneer een melding wordt gemaakt van een vermoedelijke case uit een hoog risicogebied. Indien er sprake mocht zijn van een eventueel besmette reiziger, zullen de Port Health Officiers van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) volgens het WHO-protocol handelen. De passagier wordt geïsoleerd, ondervraagd en onderzocht om vervolgens verdere stappen te ondernemen. Ook naar de NCCR, RGD, ziekenhuizen en overige medische dienstverleners, zijn de richtlijnen gegeven voor transport, opvang en behandeling van een geïdentificeerd geval, zodat verdere besmetting voorkomen kan worden.