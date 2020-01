Shaktie – Pinto boys

Trekkers – Openbaar Groen

Ekta – Victorie

Toppers – Olaria

In de strijd voor het troefcalllandskampioenschap verraste Kolibrie vriend en vijand door van Toppers te winnen met 74 – 63. Toppers stond na 2 rondes voor met 4 pnt , maar Kolibrie kwam sterk terug in de laatste 2 rondes en won deze spannende wedstrijd met 11 pnt verschil. Hoogste score Kolibrie: Marcello. – Belgraef – Otmar. Kerdijk. 20 pnt. Hoogste score Toppers: John. O’ Bryan – Glenn. Halfhide . 21 pnt .. Trekkers boekte een knappe overwinning in een interessante wedstrijd op Victorie 75 – 71 . Vanaf het begin tot het einde was het een spannende wedstrijd waarbij de overwinning beide kanten kon opgaan , omdat Victorie eerst een 10 pnt voorsprong nam en Later in de 3e ronde had Trekkers een 11 pnt voorsprong. De topscorers van Trekkers zijn: Lesley. Linger. – Rahiem. kurban. 21 pnt .. En bij Victorie waren het: Serverinus. Horb – Kenneth. Berenstein . 22 pnt .. Shaktie won ook in een spannende ontmoeting verdiend van Ekta met 74 – 70. Shaktie startte sterk en nam een 10 pnt voorsprong in de 2e ronde die zij verdedigde tot het einde. Hoogste score Shaktie: Ashok. Roman – Mahesh. Khaimradj 27 pnt . Hoogste score Ekta : Kenneth. Dilai – Cyriel. Bhoedoe 20 pnt..Pintoboys overrompelde Openbaar Groen met 89 – 57. Alles wat de klok sloeg was Pintoboys vanaf de start, omdat Openbaar Groen met 3 koppels speelde. Hoogste score Pintoboys: Jerome de la Fuente – Jawalapersad. Sital 24 pnt. Hoogste score Openbaar Groen : Ricardo. watamaleo – August . Gemin. 22 pnt. Op dinsdag 28 januari staan de volgende wedstrijden op programma: