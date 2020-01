Momenteel zijn er in China, 571 mensen besmet met het coronavirus. Volgens de Chinese autoriteiten is het virus op een vismarkt in Wuhan ontdekt. Er wordt niet alleen vis op die markt verhandeld, maar ook levende dieren, waaronder slangen. Mogelijk zijn die de bron van het virus.

De World Health Organization (WHO) heeft vastgesteld dat het bij het nieuwe coronavirus dezelfde symptomen, namelijk longontsteking, op kunnen treden als SARS en MERS, die eveneens behoren tot het coronavirus. Aanvankelijk werd gedacht dat het virus niet van mens op mens kon worden overgedragen, maar inmiddels heeft de WHO aangegeven, dat dit niet uitgesloten kan worden. Vast staat dat het virus van dier op mens kan worden overgedragen.

Een woordvoerder van de International Health Regulation op het ministerie van Volksgezondheid in Suriname, gaf in een lokaal dagblad aan, dat ook de autoriteiten in Suriname alert moeten zijn. Volgens hem hoeft de gemeenschap niet in paniek te raken. Het ministerie heeft een plan van aanpak in werking gesteld dat ingaat wanneer een melding van het virus is gedaan. Er is ook afgestemd dat passagiers die uit een besmet gebied komen, eerst gescreend moeten worden alvorens ze het vliegtuig instappen. Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) is momenteel op de Johan Adolf Pengel luchthaven voor controle.

Tot op dit moment heeft Suriname nog geen melding gehad over een besmet geval, maar in buurland Brazilië is er wel een besmetting genoteerd. Surinamers wordt op het hart gedrukt om alert te zijn. De symptomen van het nieuwe virus zijn onder andere: verkoudheid, hoest en kortademigheid. Het BOG raadt mensen aan om contact met mensen met griepachtige symptomen te vermijden.