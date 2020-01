‘’Het aantal positief geteste denguegevallen in Suriname tot 10 januari 2020, staat nu op 26 en dat is bijna evenveel als het aantal positieve gevallen in 2019, dat betekent dat de kans op een epidemie groot is”, zei het waarnemend hoofd van de afdeling Epidemiologie bij het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG), Radjesh Orie. Het aantal denguemeldingen komt voornamelijk uit Paramaribo. Het ministerie van Volksgezondheid en het BOG, hebben artsen, ziekenhuizen, laboratoria en poliklinieken, vanaf begin december 2019 geïnformeerd om alert te zijn over het denguevirus en de nodige maatregelen te treffen om de juiste zorg aan patiënten te bieden, maar ook om alle denguegevallen te melden bij het BOG. In deze fase worden conform het dengueprotocol, inspectie en bespuiting uitgevoerd en wordt er voorlichting gegeven. “Voor het eerst zijn er zoveel gevallen van dengue”, zei Orie. Volgens hem is het heel belangrijk dat de samenleving zich bewust wordt van het belang van het opruimen van broedplaatsen in en rondom het huis om muskieten tegen te gaan. Hij benadrukte dat als iedereen zijn of haar woonruimte en omgeving schoonhoudt, de kans groot is dat we dengue tegen kunnen aan. Orie verklaarde dat het spuiten een tijdelijke oplossing is, omdat muskieten na een paar uur, gewoon weer terug zijn. Orie zei dat door de PAHO is aangegeven, dat in de regio er een toename van het aantal denguegevallen is. John Codrington, hoofd van het labaratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, benadrukte dat mensen die naar de arts gaan, niet moeten overdrijven over hoe lang ze al ziek zijn. “Het is heel belangrijk voor goede laboratoriumresultaten dat de mensen eerlijk aangeven, wanneer de klachten zijn begonnen, omdat dit bepalend is voor welke test wordt ingezet. Als u de verkeerde informatie geeft, krijgen wij de verkeerde resultaten en dan kunt u niet geholpen worden”, zei hij. “Dengue wordt verspreid door de Aedes aegypti muskiet, die vooral in de ochtend en in de vooravond actief is. Om te voorkomen dat men gebeten wordt, is het vooral belangrijk dat men broedplaatsen opruimt, waardoor de levenscyclus wordt onderbroken, het insmeren met een muskietenwerend middel en het slapen onder een klamboe wordt ook aanbevolen”, zei Stephanie Cheuk-A-Lam, waarnemend hoofd Milieu-inspectie. Zij gaf aan dat de erfinspecties vooral in Paramaribo zullen worden opgevoerd, om de samenleving erop te attenderen, waar ze op moet letten en wat ze allemaal moet opruimen. Het regelmatig ophalen van grofvuil moet goed worden geregeld. Er zal volgens haar, extra gekeken worden naar bejaardentehuizen, scholen en crèches. “Ik wil de mensen ook erop attenderen, dat men niet zelf zijn erven gaat bespuiten, omdat de landbouwmiddelen die verkrijgbaar zijn in de winkels de muskieten niet doodmaken, waardoor het werk alleen maar moeilijker wordt. Verder wil ik benadrukken, dat men zichzelf moet beschermen. Trek dikke kleding aan”, aldus Cheuk-A-Lam In Brazilië, Paraguay, Guatemala, Mexico en andere landen in de regio, heerst er een dengue-epidemie. De grootste toename van denguegevallen is in de landen in Zuid-Amerika. Het BOG kijkt wat er de komende weken gebeurt en hoopt dat de samenleving samenwerkt om denguebesmetting te voorkomen. Vanuit het BOG wordt vooral aan voorlichting gedaan en door de milieu- inspectie worden er controles uitgevoerd. Er zijn nog geen meldingen gedaan van denguegevallen in het binnenland.