De Huurwet Woonruimte 2020 is gisteren na een dagenlange discussie in het parlement, goedgekeurd. Zowel de oppositie als de coalitie heeft meegewerkt aan de goedkeuring van de wet. Veel oppositieleden waren ten tijde van de stemming, niet aanwezig in de zaal. Slechts vier leden hebben namens de verschillende fracties (VHP, NPS, DOE en PL) de wet goedgekeurd. De Abop-fractie heeft zich onthouden van stemmen, omdat Marinus Bee van oordeel is dat de wet de problemen van de mofinawan, niet oplost. Hij heeft voor de wet in stemming werd gebracht, de zaal verlaten. De wet is met 29 algemene stemmen goedgekeurd. Tijdens de besprekingen over de huurwet werd onder andere aangehaald, het dwingend vaststellen van de huurprijs door de commissie. Na de eerste behandeling van de wet hebben de initiatiefnemers besloten, het dwingend advies van de huurcommissie over huurprijzen te schrappen. Verschillende parlementariërs hebben ook aangegeven, dat de huurwet het huisvestingsprobleem niet oplost. Patricia Etnel (NPS) had voorgesteld dat de regering zich op de bouwmarkt begeeft en in betaalbare woningen voorziet, omdat niet van particuliere verhuurders verwacht kan worden dat zij hun woningen goedkoop verhuren. Intussen heeft minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), zich sterk gemaakt voor het aanpassen van de wet en heeft voorgesteld dat de regering bouwsubsidie geeft, zodat ondernemers, woningen goedkoper kunnen aanbieden. Mahinder Jogi (VHP) en Etnel achtten het ook belangrijk dat mensen met een minimumloon, huishuur kunnen betalen. Misiekaba en initiatiefnemer Jennifer Geerlings-Simons, stelden dat deze mensen terecht kunnen bij SoZaVo voor het aanvragen van huursubsidie. Geerlings- Simons gaf aan dat met deze wet wordt geprobeerd zowel de huurder als verhuurder, zekerheid en duidelijkheid te geven over hun positie. Verhuurders hoeven niet meer naar de rechter om huurders uit hun woning te krijgen. Huurders hoeven ook niet gedwongen te worden om de woning te ontruimen. Ook hoeft de rechter niet meer erbij gehaald worden. De huurcommissie zal op basis van wet en regels en op basis van de gesloten overeenkomst, nagaan als alle processen zijn nageleefd en zich over mogelijke ontruiming uitspreken. Met de aanname van de nieuwe wet is het verboden om woningen in vreemde valuta te verhuren, tenzij de huurders niet-ingezetenen zijn. Ook mag de huurprijs niet zomaar verhoogd worden.

door Priscilla Kia