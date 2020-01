“Willempje van Oranje, droomt ervan om president te worden van Suriname om dit land weer te leveren aan de kolonisator, over my dead body”, zei president Desiré Bouterse vandaag op het Onafhankelijkheidsplein, na de zitting die is uitgesteld. Bouterse is met zijn aanhang, ministers, vicepresident, assembleeleden en NDP-toppers vanuit het Kantongebouw aan de Wulfingstraat, gelopen naar het Onafhankelijkheidsplein. De NDP heeft landelijk gemobiliseerd. Mensen werden met bussen vervoerd om Bouterse te ondersteunen. Op het Onafhankelijkheidsplein was een soundtruck geplaatst. Ook hingen overal paarse vlaggen. Voor de aankondiging van de president, werd het volkslied gezongen. Bouterse heeft de menigte voorgehouden, dat de Krijgsraad hem met respect heeft behandeld. Hij heeft voor de Krijgsraad een applaus gevraagd. Ook sprak hij een woord van dank uit naar zijn advocaten die hem vanaf het begin van het proces hebben ondersteund. Hij zei dat de 8 Decembermoorden in 1982, een incident is in de oorlog. Volgens hem begint het hele proces van de Decembermoorden opnieuw. “Wij treuren, omdat mensen dood zijn gegaan en dat moet nooit meer gebeuren.” Hij zei dat hij zich wel afvraagt, waarom er alleen gesproken wordt over de nabestaanden van vijftien slachtoffers, maar niet over de honderden binnenlandbewoners. “Wat is gebeurd met de nabestaanden van de honderden binnenlandbewoners, wat is gebeurd met de nabestaanden van de militairen van Maka, Tucajana en Moiwana”, zei Bouterse. Hij gaf aan dat hij dat er in eenheid gewerkt moet worden aan de opbouw van het land. De president benadrukte verder dat Suriname straks een ander land is. “Nu moeten wij Surinamers bijeen brengen en nadenken over hoe wij dit land samen kunnen opbouwen. We moeten nu denken aan moderne steden en scholen. God heeft ons zoveel rijkdommen gegeven”, aldus Bouterse. “Er is geen werk gedaan achter de schermen door de politie en de legermacht, alles is rustig afgelopen”, voegde hij eraan toe. De president gaf aan zeer onder de indruk te zijn hoe alles ordelijk is verlopen vanaf de zitting tot het Onafhankelijkheidsplein. Hij wees erop dat alle Surinamers bijeen moeten worden gebracht om Suriname tot ontwikkeling te brengen. Bouterse is vanmorgen verschenen voor de Krijgsraad. De zitting is inhoudelijk niet behandeld vandaag. Amper zes minuten nadat de zitting was geopend, is de zaak verdaagd naar 31 maart 2020.