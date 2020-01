De Opo Yari meeting van de VHP, heeft een grote massa aangetrokken. Partijleden en structuren uit het gehele land, gingen massaal naar het partijcentrum De Olifant Helemaal vanuit het inheemse dorp Kwamalasumutu, zijn partijleden afgereisd. VHP-voorzitter Chan Santokhi sprak over 23.000 mensen. Onder het voorzitterschap van Santokhi, stelt de partij zich open voor alle Surinamers. Tot buiten het partijcentrum stonden mensen de vergadering op grote schermen te volgen. De Opo Yari meeting was ook live te volgen via de televisie en radio. Verschillende sprekers hebben de aanwezigen de moed ingesproken en aangehaald, dat de VHP het land zal redden van de situatie die de huidige regeerders hebben veroorzaakt. “Het is tijd om Alibaba en zijn veertig boeven op te ruimen’’, zei VHP-parlementariër Mahinder Jogi. Hij merkte op dat deze regering corruptie faciliterend en ook niet ervoor geschroomd heeft om de Centrale Bank van Suriname (CBvS) leeg te halen. Hij zei dat de NDP momenteel bezig is om mensen te mobiliseren om op 22 januari, massaal steun te betuigen aan Bouterse, die dan voor de Krijgsraad moet verschijnen. Hij roept de NDP op om te kijken naar de opkomst van deze massameeting van de VHP. Volgens hem wordt het volk niet misleid bij de VHP en er is al sprake van een overwinning. “Laten ze komen zien waar de overwinning is.” Jogi is van oordeel dat wanneer de NDP aan de macht is, er sprake is van corruptie. “Waar zijn de gelden van Carifesta, van de Surinaamse Postspaarbank. Waar zijn de gelden die bestemd waren voor de boeren van de agrarische sector?”, vroeg hij retorisch. Cedric van Samson benadrukte dat de VHP, leiderschap heeft getoond met de organisatie van de massameeting met zoveel duizenden mensen. Hij maakte de organisatie een complimentje. Hij adviseerde de regering om op te stappen, gezien zij niet weet om te gaan met inkomsten en uitgaven van het land. Daniel Prika, van Marowijne, gaf aan dat de gedachte dat de VHP een Hindostaanse partij is, allang achterhaald is. “Wie kiezen geen leider op basis van kleur. Wij kiezen geen leider op basis van zijn type, maar we kiezen een leider op basis van goed leiderschap”, aldus Prika.