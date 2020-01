In verband met de 71e jaardag van de Voorruitstervende Hervorming Partij (VHP), hield de partij zaterdagavond een meeting. Mensen uit verschillende delen van het land waren aanwezig op de meeting. Tijdens de meeting werd bekendgemaakt, dat de partij plannen klaar heeft voor de wederopbouw van het land. “Om de economie langzamerhand weer op gang te brengen, moeten we massaal stemmen voor de Orange Movement”, zei een van de sprekers. ‘’Alleen de VHP kan dit doel realiseren. De juiste leider heb je hier in de VHP.” Partijtoppers Riad Nurmohamed en Stanley Raghoebarsing hebben tijdens de vergadering het verkiezingsprogramma en het wederopbouwplan gepresenteerd aan het volk. Daarin is opgenomen dat als de VHP regeermacht krijgt, er gratis onderwijs zal zijn voor iedereen onder de achttien jaar en dat alle jongeren vanaf achttien jaar recht zullen hebben op een bouwkavel. Ook zullen studiebeurzen voor verschillende beroepen mogelijk worden gemaakt. Schoolvervoer zal gratis zijn in het hele land en de veiligheid wordt gegarandeerd. “Wij willen hebben dat ouders van één baan kunnen voldoen aan de behoeften en geen twee drie banen per dag, waarbij ze hun gezin verwaarlozen”, gaf Nurmohamed aan. Volgens partijvoorzitter Chan Santokhi, is het programma niet alleen opgesteld met behulp van nationale en internationale experts, maar ook met de hulp van het volk. “We hebben tijdens de Meet the People campagne, naar duizenden mensen geluisterd”, aldus Santokhi. Hij gaf aan dat natuurlijke hulpbronnen het gehele volk ten goede moet komen en niet alleen een groep van machtswellustelingen. Volgens hem is Suriname een rijk land. Santokhi: “Wij hebben goud, olie, water, bos, biodiversiteit, landbouw, vis en nog veel meer. We hebben Staatsolie, Afobakka stuwdam, Telesur, EBS, SWM en nog zoveel andere bedrijven die produceren, ondanks al deze rijkdommen zijn wij als Surinamers armer geworden.” Hij benadrukte dat wij dit te danken hebben aan het beleid van de regering 2015-2020. Volgens de partijvoorzitter is er een verkeerd en verspillend beleid gevoerd. “De rijkdommen zijn niet bij u gekomen, maar bij een kleine groep politici en deels verpand aan buitenlanders”, zei Santokhi. De Orange Movement van de VHP, zal volgens Santokhi ervoor zorgen dat de trots wordt teruggebracht. “Deze regering heeft het volk tot tweederangs burgers gemaakt. De oranje beweging zal Suriname redden”, sprak hij. -door Adiën Samuel-