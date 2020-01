Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), heeft recentelijk 26 denguegevallen gerapporteerd. De artsen, ziekenhuizen, laboratoria en poliklinieken zijn vanaf begin december 2019 geïnformeerd om alert te zijn op denguegevallen en de nodige maatregelen te treffen om de juiste zorg aan patiënten te bieden. Alle gevallen van dengue, moeten gemeld worden bij het BOG. Het BOG gaf op 20 december in een gesprek met de krant aan, dat er 47 gevallen van dengue geregistreerd zijn door het BOG en het ministerie van Volksgezondheid. In 2018 zijn er 56 gevallen geregistreerd, in 2017 werden 91 gevallen geregistreerd. Het ministerie van Volksgezondheid en het BOG houden de situatie goed in de gaten. Het ministerie geeft daarbij adviezen ter voorkoming van een dengue-epidemie: Wat kunt u zelf doen? Gebruik een anti-muskietenmiddel (gel, lotion of spray) of draag bedekkende kleding. Ruim alle broedplaatsen van de muskieten op en dek watervoorraden af. Hierbij kunt u denken aan alle waterhoudende voorwerpen, zoals vazen, bloempotonderzetters, fonteinen, autobanden, kapotte dakgoten, oude wasmachines en dergelijke. Breng grofvuil naar de daarvoor bestemde stortplaatsen. Plaats muskietengaas bij ramen of deuren. Kenmerken van denque: U zou dengue kunnen hebben indien u al enkele dagen koorts heeft en twee of meer van de volgende klachten ervaart: misselijkheid en braken, uitslag op de huid, hoofdpijn en/of pijn achter de oogbollen, spierpijn en/of gewrichtspijn, kleine rood/paarse vlekjes op de huid. Was regelmatig uw handen met water en zeep. Naast dengue circuleert ook het Influenza B- griepvirus. Begin van het jaar 2019 was er sprake van het Influenza A H1N1-virus. Influenza is een infectie van de luchtwegen veroorzaakt door griepvirussen. Er zijn drie hoofdsoorten influenza: A, B en C. Typen A en B zijn vergelijkbaar, maar Influenza B kan alleen van mens op mens worden overgedragen.