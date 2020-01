Van de kaseko en kawina muziekgroepen uit Nederland, die december met kerst en Owru Yari Suriname bezoeken, is Sabakoe de meest succesvolle. Hierna volgen Young Cosje, La Rouge en Corona band. De populariteit van Kankantrie is gezakt. Wat de precieze reden is, is niet bekend. Sabakoe wordt jaren van tevoren geboekt voor optredens, zoals privé- en verjaardagsfeesten. De populaire Nederlandse entertainmentgroep 2 FamousCRW bestaat op 1 februari, tien jaar en dat wordt in Nederland gevierd met een groot feest, genaamd Tranga Lobi Soso Bazen. Naast de jarige band zullen The Band en de Urban kawinaband Passion ook optreden. 2 FamousCrw scoorde een hit met ‘Dyugu Dyugu’. Gaat Pinas Emanuel dit jaar zijn tweede concert geven? Het ziet ernaar uit! Promarman.com, die de promotie doet voor de artiest, is druk bezig met de voorbereidingen. Het eerste concert van Pinas Emanuel was in 2017 in Theater Thalia. De hip hop artiest Crazy G heeft na ongeveer twee jaar, een nieuwe track uitgebracht. De song heet ‘Wan Dey’ en is afkomstig van de AKM RIDDIM van de reggae en dancehall artiest I King I Opo. De laatste cd van Crazy G, ‘Crisis Geen Boodschappen (CGB)’, werd in 2017 uitgebracht. De artiest belooft dit jaar meer nieuwe muziek te zullen lanceren. ‘Wan Dey’ is bedoeld om de fans op te warmen.