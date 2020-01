“Het volk van Suriname zegt: ‘Regering begint u in te pakken en gaat u naar huis’’’, zei VHP-voorzitter Chan Santokhi, afgelopen zaterdag tijdens de Opo Yari meeting van de partij die gehouden werd in het partijcentrum De Olifant. Dat ‘naar huis gaan’, zal volgens Santokhi niet zo gemakkelijk zijn. “Zo makkelijk gaat ze nog niet naar huis, want een paar gaan naar het Huis van Bewaring.” Santokhi zei ook, dat het laatste woord over de Centrale Bank nog niet is gezegd. Hij beloofde een grondig onderzoek bij de Moederbank. ‘’De totale gezondheidszorg staat op zijn kop’’, zei VHP-parlementariër Dew Sharman. De VHP zal volgens Sharman, de Wet Nationale Basiszorgverzekering op de operatietafel leggen en met een goede wet komen, waarbij de gezondheidszorg en medicijnen, gegarandeerd zijn voor alle Surinamers. ‘’Wij zorgen ervoor dat van paracetamol tot chemokuur, gedekt worden door uw verzekeringskaart. Grote en kleine operaties, zoals hernia, zullen gedekt en in Suriname worden uitgevoerd”, benadrukte Sharman. Hij zei verder dat het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), getransformeerd zal worden naar een professioneel public health instituut, waar ook informatie verschaft zal worden, onder andere over suïcide. Grachelle Sluisdom haalde aan dat de VHP zal zorgen voor geldinjecties om een onderneming te starten in samenhang met een vakgerichte studie. VHP- parlementariër Krishna Mathoera, zei dat het veiligheidsgevoel terug moet komen. “Wij moeten veilig zijn. U moet zich veilig voelen in uw straat, buurt, het binnenland, in het verkeer, en in uw huis.” Ze beloofde dat de VHP bescherming zal brengen door de veiligheidsdiensten krachtig te maken, zodat die optimaal kunnen functioneren. “Ik wil een land waar de Centrale Bank geen schandalen heeft, ik wil een land waar de banken veilig zijn om je financiën te plaatsen en ook geen economie die afhankelijk is van leningen, maar een economie die divers is. Een goed draaiende economie, een transparante economie en een stabiele economie is de rode draad voor elk welvarend land”, zei Rui Wang van VHP Paramaribo. ‘’Ik ben toegetreden tot de VHP, omdat de VHP zich inzet voor een omgeving die eerlijker, rechtvaardiger en respectvoller zal zijn voor elke Surinaamse vrouw’’, zei Soerjani Mingoen van VHP Commewijne. VHP-parlementariër tevens ondervoorzitter van de partij, Asiskoemar Gajadien, benadrukte, dat de VHP verandering en vertrouwen zal brengen.