Als alles meevalt, zal het Atjoni Ziekenhuis zijn deuren openen tegen het einde van april. Het ziekenhuis zal opstarten met een beddencapaciteit van achttien kamers met een optie naar vijfentwintig kamers. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid, heeft afgelopen dinsdag op locatie, een persconferentie hierover gehouden. De basisspecialismen zullen in dit ziekenhuis vertegenwoordigd zijn. Ook komt er een eerste hulp post, röntgenafdeling, laboratorium, kleine operatiekamer en apotheek. Elias zei dat een lang gekoesterde wens van de bevolking in vervulling zal gaan. Dat er een ziekenhuis op Atjoni komt, is een goede zaak, omdat de reis naar Paramaribo, zo lang kan duren, dat ernstig zieke mensen die niet overleven. Volgens de minister ligt het in de bedoeling om lokaal personeel aan te trekken. Deze mensen zullen opgeleid worden en door de jaren heen, moet het ziekenhuis door de lokale bewoners gerund worden. Weet de minister wel waarover hij praat? Een ziekenhuis is geen crèche en heeft geschoolde krachten nodig. Personen die medicijnen hebben gestudeerd en niet mensen die eventjes opgeleid zijn. Het gaat om zieke mensen die hulp nodig hebben. Daarvoor moeten professionele artsen en verpleegkundigen klaar staan en geen mensen die maar even een opleiding of training gevolgd hebben, zonder de diepgang van de verschillende ziektes te kennen. We hopen dat de regering niet weer geld aan het verspillen is. Er zijn genoeg gevallen van ziekenhuizen die gebouwd worden zonder goed na te denken hoe deze geoperationaliseerd zullen worden. Het Marwina Ziekenhuis te Albina is in september 2017 in gebruik genomen, maar krijgt weinig aanloop. Al voordat het ziekenhuis in Albina gebouwd was, gingen veel mensen voor medische zorg naar Frans-Guyana, omdat zowel de dienstverlening als voorzieningen daar, erg goed zijn. Dat het ziekenhuis nauwelijks aanloop heeft, is opnieuw een bewijs dat een besluit is genomen zonder gedegen onderzoek vooraf. Het is absoluut een feit, dat de overheid de bestaande ziekenhuizen nauwelijks tot niet draaiende kan houden wegens gebrek aan financiële middelen en dat tegen het eind van elke maand, elk ziekenhuis weer moet bedelen om geld, zodat het rond kan komen. Het Streekziekenhuis Wanica dat binnenkort geopend zal worden, moet ook onderhouden worden. De regering moet ook rekening houden met de salarissen van het personeel van het Atjoni ziekenhuis. Die financiën heeft de regering niet. Verder zal met de ingebruikname van een ziekenhuis in Wanica, de patiëntenpopulatie deels verplaatst zal worden naar dat ziekenhuis, terwijl daarmee de bezettingsgraad van de ziekenhuisbedden in Paramaribo zal afnemen. Dit zal tot gevolg hebben, dat de bestaande ziekenhuizen nog verder in de financiële problemen zullen komen. Waar gaan we uiteindelijk naartoe?