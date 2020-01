De kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietwaardigheid van Suriname bijgesteld van B- naar CCC. Dat betekent dat ons land een extreem risico heeft om obligatieleningen of andere financieringen terug te betalen. Volgens VHP-parlementariër Asiskoemar Gajadien, hebben wij dit te danken aan het feit dat deze regering geen transparant beleid voert. De rating zal volgens hem internationaal invloed hebben op het vertrouwen in ons financieel systeem. Gajadien zegt dat deze beoordeling te verwachten was, omdat de regering geen transparant beleid voert. “Wanneer men vragen stelt over je monetaire reserve, maar je hebt nooit antwoord gegeven, geeft dat aan, dat er andere dingen achter de schermen gebeuren”, stelt Gajadien.

De parlementariër is van mening dat er veel dingen binnen het financieel systeem van ons land niet duidelijk zijn.

De regering had beloofd de inkomsten van het land te verhogen. Daarvoor zijn er verschillende leningen genomen. Gajadien geeft aan dat de regering leningen neemt, maar die voor andere doeleinden gebruikt. Dit zijn volgens hem indicatoren om steeds minder vertrouwen te hebben in het financieel systeem van Suriname. “Als je denkt de internationale gemeenschap op zo een manier te pakken, wordt jij de grote verliezer. Het vertrouwen in jou wordt opgezegd”, zegt Gajadien.

De regering heeft intussen in een persbericht, haar misnoegen geuit over de downgrading van ons land. De regering is van mening, dat de downgrading door Fitch onder zeer tegenstrijdige verklaringen plaatsvindt en het karakter draagt van een ongekende politieke manoeuvre. Volgens de regering is Fitch bij zijn analyse, voorbij gegaan aan een aantal belangrijke verworvenheden. “Fact finding en begrip over de Surinaamse werkelijkheid kan niet eenzijdig tot stand komen, en niet zonder een gevoerde dialoog met de beleidsmakers. Fitch is na januari 2019 niet meer op missie naar Suriname gekomen. In het najaar stuurden zij een zogeheten medium-term analyse de ether in die wederom zeer negatief was. Suriname had totaal geen inbreng daarin, aangezien Fitch stelde dat het geen rating betrof en het stuk daardoor op afstand kon worden geschreven”, zegt de regering in een persbericht.

Het besluit van Fitch om de ratingverlaging te bespoedigen zonder naar Suriname te komen, volgt bovendien nadat de regering haar servicecontract reeds heeft opgezegd. ‘’Waarom zij (Fitch, red.) doorzet op de rating downgrading is dus de vraag. Het vermoeden is niet ver te zoeken. Het doel is om de oppositie in kaart te spelen’’, stelt de regering in het persbericht. Gajadien zegt hierop dat de acties van de regering juist leiden tot een verder isolement van ons land. Volgens hem denkt de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, door allerlei adviseurs te benoemen, Suriname beter te laten beoordelen. De regering zit volgens Gajadien volledig vast in hun uitgavenpatroon voor de verkiezingen. “Ze beloven allerlei dingen, maar hebben zoveel leningen dat er niets met de inkomsten gedaan kan worden. We hebben nu een andere regering nodig die het vertrouwen van de samenleving terug kan winnen en de status van de Surinaamse economie in ere kan herstellen”, aldus Gajadien.

door Priscilla Kia