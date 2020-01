Abop-parlementariër Edward Belfort zegt in gesprek met De West, dat de cijfers die verstrekt zijn door minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie, waaruit zou blijken dat de criminaliteit in 2019 ten opzichte van 2018, gedaald is, niet op waarheid kunnen berusten. “Hij kan met cijfers komen dat de criminaliteit is gedaald, maar het volk maakt nog steeds elke dag berovingen mee”, zegt hij. Volgens Belfort neemt het onveiligheidsgevoel toe en ervaart de samenleving geen enkele daling. VHP-parlementariër en oud-commissaris van politie, Krishna Mathoera, zei tegenover een lokaal medium, dat indien de cijfers betrouwbaar zijn, zij blij is dat minder mensen het slachtoffer zijn geworden, maar toch merkte zij op, dat deze cijfers niet de perceptie weerspiegelen, welke leeft in de samenleving. ‘’Het gevoel van onveiligheid overheerst nog’’, zei Mathoera. Belfort is van mening dat de criminaliteit niet op de juiste manier aangepakt wordt door de korpschef. Volgens hem nemen de berovingen in het verkeer ook toe. “Er is geen beleid, er worden geen roadblock acties gehouden om de veiligheid te kunnen garanderen. Ik heb die in geen tijden gezien”, zei hij. De parlementariër vindt dat de politie ook gedemotiveerd raakt door het gedrag van de leiding, maar zij kan hieraan iets doen en dat is meer en beter communiceren met het volk. “De leiding van het land geeft geen goed voorbeeld.” Mathoera zei dat angst, stress creëert en een beknottend gevoel geeft. Volgens haar moet dit weggewerkt worden. “Een ieder heeft daar een rol in te vervullen, maar die samenwerking moet getrokken worden door het Korps Politie Suriname en de minister.” Volgens haar ontbreken cijfers over het aantal diefstallen, jeugdcriminaliteit, seksuele delicten en huiselijk geweld. Het is volgens haar belangrijk om deze cijfers constant te monitoren en resultaatgerichte acties te nemen. Een positief project vindt Mathoera het Safe City project en de plaatsing van camera’s. “Er gaat een preventieve werking vanuit en ook kan het helpen bij een snelle signalering van daders en oplossing van zaken.”