Het ratingsbureau Fitch, heeft de kredietwaardigheid van Suriname gisteren naar beneden bijgesteld. Suriname heeft nu de CCC-status, hetgeen de junkstatus is. Het is nooit voorgekomen dat Suriname een beoordeling lager dan de ‘b-klasse’ kreeg. Fitch komt tot deze negatieve rating vanwege de hoge staatsschulden die slecht gefinancierd worden. Volgens de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, zou de Fitch samen hebben gewerkt met de oppositie. “Vanaf de jaren tachtig weten we dat Bouterse, de schuld altijd aan het buitenland geeft”, zegt VHP-parlementariër Mahinder Jogi, in een gesprek met de krant. “De Fitch is geen Bouterse, het is een organisatie die neutraal staat. Als het daadwerkelijk goed ging in het land, was de status anders”, zegt Jogi. De negatieve rating heeft volgens hem te maken met de armoede in het land. ‘’Die armoede is door deze regering gecreëerd’’, zegt Jogi. ‘’Fitch is geen politieke organisatie, zij werkt met de informatie die zij krijgt ten aanzien van de ontwikkelingen van een land. De regering probeert het over te brengen alsof de oppositie samenwerkt met de Fitch, omdat deze negatieve rating de waarheid is”,, zegt Jogi.