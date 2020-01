Een groot deel van het personeel van de Staatsziekenfonds (SZF), heeft vandaag het werk neergelegd uit ontevredenheid. De voorzitter van de Algemene Ziekte en Verzekerings Werknemers Bond, Rodney Oldenstam, zegt tegenover De West, dat het gaat om het wegblijven van de effectuering van de beoordeling. Volgens hem is dat weggebleven vanaf 2015. ‘’Er zijn toen afspraken gemaakt dat alles in 2019 zou worden afgehandeld, maar dat heeft niet plaatsgevonden en dat zorgt voor een scheefgroei binnen het bedrijf”, zegt de bondsvoorzitter. Oldenstam geeft aan dat er twee momenten van aanpassingen van het salaris zijn bij het SZF. “Eén is bij de normale vakbondsonderhandeling en de tweede is dat elke werknemer op jaarbasis beoordeeld \wordt”, zegt hij. Volgens hem krijgt de werknemer na zo een beoordeling, een cijfer dat wordt omgezet in een beloning. “En dat is weggebleven sinds 2015, nog steeds hebben ze niet hun juiste loon”, zegt Oldenstam. Hij zegt dat er werknemers zijn die pas in dienst zijn met hogere lonen dan werknemers die al meer dan tien jaar in dienst zijn. “De effectuering van de beoordeelde vindt om allerlei redenen altijd achteraf plaats en we hadden geduld, maar op een gegeven moment raakt je geduld op”, zegt de bondsvoorzitter. Hij geeft aan dat er toen duidelijke en concrete afspraken zijn gemaakt en daaraan heeft men zich niet aan gehouden. “Een heel groot deel van het personeel heeft daarom besloten om in beraad te gaan”, aldus Oldenstam. De voorzitter zegt dat alle verantwoordelijkheid op het bord ligt van de directie. Hij geeft aan dat ze hopelijk met dit signaal worden wakker geschud en zich beginnen te kwijten van hun verantwoordelijkheid. “Werknemers hebben plichten, maar ook rechten. Dat gedeelte moet in balans zijn”, aldus Oldenstam.