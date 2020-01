De SLM B777-200ER die op vrijdag 20 december op de Johan Adolf Pengel Luchthaven is geland, zal vooralsnog niet vliegen. Dit zei minister Vidjay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), gisteren in gesprek met ABC nieuws. Het was de bedoeling dat de Boeing 777 eind 2019 operationeel zou zijn, maar het ETOPS-certificeringstraject duurt langer dan verwacht. “De Boeing is eindelijk in Suriname, maar we kunnen die helaas nog niet commercieel inzetten, omdat de SLM nog niet zover is om de ETOPS-certificering binnen te halen”, zei Chotkan.

De minister gaf aan dat zowel de maintenance afdeling als het personeel en andere functionarissen, samen met de directie druk bezig zijn om de procedure af te ronden. Het is de bedoeling dat met de Boeing vluchten vanuit Suriname naar Nederland-Amsterdam uitgevoerd zullen worden. Chotkan kijkt vooral uit naar het moment waarop het vliegtuig geoperationaliseerd zal worden. “Dan kunnen we verder kijken naar het plan dat uitgezet is door de directie om niet alleen te werken aan de verdere opbouw van SLM, maar ook om efficiëntie in te bouwen, waar nodig bezuinigingen door te voeren en ervoor te zorgen dat SLM blijft vliegen en er geen kisten op de grond zijn, omdat er zaken zijn die nog in place moeten komen”, benadrukte Chotkan.

De minister kon niet aangeven wanneer het vliegtuig in de lucht zal zijn. De regering en de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), zijn druk bezig de procedure af te ronden. De bewindsman hoopt dat er deze maand meer duidelijkheid komt. Chotkan zei dat er evaluatiemomenten zullen worden ingebouwd, waarbij de regering en de gemeenschap nader geïnformeerd zullen worden.

-door Priscilla Kia-