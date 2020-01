In de vergaderzaal van het ministerie van Handel Industrie en Toerisme, werd er vandaag door minister Tsang een persconferentie gehouden, en wel in het kader van het Chinees Nieuwjaar op 25 januari aanstaande. Het ministerie zal volgens de minister op 25 en 26 januari in samenwerking met de Chinese verenigingen en het bedrijfsleven, verschillende activiteiten uitvoeren. Het hoogtepunt bij deze uitvoering is een vuurwerkshow over de Jules Wijden-boschbrug. De minister gaf aan, dat er vanuit China een show wordt verzorgd in Suriname, vandaar zij het initiatief hebben genomen, om deze nog groter te maken. Het doel hiervan is het land te promoten voor het toerisme. “Wij als overheid hebben besloten, dat wij deze gebeurtenis willen ondersteunen en om die ook naar het Onafhankelijkheids-plein te brengen”, zei Tsang. Volgens hem komen er nog meer kosten bij kijken voor de organisatoren, vandaar dat de overheid gaat inspelen om dit evenement gezamenlijk groots te kunnen doen. “ De organisatoren komen voor het feest naar het Onafhankelijkheidsplein, want de kosten die zij zouden maken bij het KKF terrein zouden hoger zijn.” Tsang gaf aan dat er heel veel faciliering nodig is, veel verlichting en generatoren. Ook zei hij dat er ook een tent gebouwd zal moeten worden en alle faciliteiten daar omheen. “De regering gaat inkomen bij de tent, de stoelen en het podium. Ook zal zij voorzien in de Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO).” Er zullen in totaal 3000 stoelen beschikbaar worden gesteld op het plein. Op het Onafhankelijk-heidsplein zullen er acrobaten optreden die op die twee dagen een show zullen verzorgen aan het publiek. “Op het Onafhan-kelijkheidsplein zal er om drie uur ’s middags ook een braderie gehouden worden, waarbij men zich kan opgeven voor een kraam”, voegde hij toe. Hij benadrukte dat er wel beperkte plekken zijn, maar zij gaan proberen zoveel mogelijk personen te kunnen accommoderen en ook langs de Wa-terkant. De minister deelde ook mee op welke tijdstip de vuurwerkshow zal plaatsvinden. “De brug zal voor de helft afgesloten worden voor het verkeer. Tot half vier ‘s middags kunnen mensen oversteken en vanaf half negen tot tien uur ’s avonds, zal er vuurwerk afgeschoten worden”, zegt hij. De Waterkant zal toegankelijk gehouden worden voor het publiek dat de vuurwerkshow daar wil meemaken. Tijdens de vuurwerkshow zullen de politie en de brandweer gezamenlijk de nodige voorzieningen treffen, zodat de veiligheid gegarandeerd is op de brug. De minister zei dat ook de Maritieme Autoriteit Suri-name (Mas) haar bijdrage zal leveren, om de veiligheid op het water te garanderen. De vuurwerkshow zal onder leiding van Enigma Pyrotechnics, plaatsvinden. Fariel Karamatali zei dat dit een uitdaging vormt voor het bedrijf, omdat er voor het eerst vuurwerk op de brug afgeschoten zal worden. “Wij zullen professioneel te werk gaan”, zei hij. De Inspecteur Changoer van de afdeling Maritiem van het Korps Politie Suriname, zei dat men niet massaal hoeft te komen naar de brug om de show mee te maken, maar dat men vanaf een afstand al de vuurwerkshow kan zien. “Wij willen de samenleving op het hart drukken rekening daarmee te houden”, zei Shangoer. “Wij kijken uit dat dit hoopvol en succesvol zal verlopen, zodat het een jaarlijks terugkerend evenement zal zijn”, aldus Tsang.